Erdoğan üç günde çark etti... Konu: İsrail

Hamas'ın, İsrail'de 7 Ekim'de düzenlediği saldırılarda 1200 kişi hayatını kaybetti. Ardından İsrail, Gazze Şeridi’ni abluka altına aldı ve saldırılar düzenlemeye başladı. İsrail'in saldırılarında, 11 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ve yarısına yakının ise çocuk olduğu ifade edildi.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları devam ederken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuştu. Erdoğan, İsrail’e sert sözlerle tepki gösterdi ve "İsrail bir terör devletidir” dedi.

Erdoğan konuşmasının devamında “13 bine yakın insan öldü. Nerede bu devlet başkanları? Hadi gelin bununla ilgili yürüyün vicdanınız yok mu? Olay haçlı hilal meselesidir” diye belirtti.

ERDOĞAN ÜÇ GÜNDE ÇARK ETTİ

Öte yandan Erdoğan "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"ne katılmak üzere gittiği Suudi Arabistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarda bugünkü sözlerinin tam aksini ifade etmişti.

Erdoğan, “Diğer yandan bu savaş, Hilal-Haçlı Savaşı'na dönmeyecek çünkü bu savaş iyi ile kötünün, yalan ile hakikatin, mazlum ile zalimin, hak ile batılın savaşı hâline gelmiştir. Nihayetinde inanıyorum ki iyiler, hakikatin yanında saf tutanlar, mazlumlar ve hakkın savunucuları yani Filistinliler ve tüm mazlumlar kazanacaktır” demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem