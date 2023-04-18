Erdoğan'dan anlamsız sözler: 'Bay Bay Kemal, sen sofraya soğanı koyup, yumruğunu vurur, lezzetini alabilir misin?'

AKP Genel Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.

Muhalefeti ve soğan fiyatları üzerinden yapılan eleştirileri hedef alan Erdoğan, "Bay Bay Kemal soğan da soğan diyor. Yahu Bay Bay Kemal, sen sofraya soğanı koyup, yumruğunu vurur, lezzetini alabilir misin? Biz soğanımızı öyle yedik. Bay Bay Kemal bu TIR'lar, uçaklar, yollar olmasa acaba siz bütün bu patatesi, domatesi neyle taşıyacaksınız? Bu yolları yaptık ki bunlar taşınsın" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sanayisiyle, teknolojisiyle, tarımıyla, lojistiğiyle, sağlığıyla, gelişen tüm imkânlarıyla şehrimizin dinamiği her geçen gün artıyor. Türkiye İHA yapmasın, SİHA yapmasın, Akıncı yapmasın, TCG Anadolu yapmasın, TOGG yapmasın istiyorlar. Öyle alıştılar, yıllarca bu ülkeyi böyle yönetmediler mi? Bunlar bu ülkede bir toplu iğne bile üretemediler.

Yeni bir seçimin arifesinde Türkiye, yine rayından çıkartılmaya, kazanımlarından edilmeye, eski günlerine geri döndürülmeye çalışılıyor. 'Bebecan'ın ekonomiden ne kadar anladığını, Bay Bay Kemal buna ne kadar milletvekilliği vermiş göreceğiz.

CHP terörle kol kola, İP terörle kol kola, yavrucuklar zaten tamamen istikameti kaybetmiş. Ne yaptıklarının farkında değiller.

Bay Bay Kemal, 'Soğan da soğan' diyor. Yahu Bay Bay Kemal, sen sofraya soğanı koyup, yumruğunu vurur, lezzetini alabilir misin? Biz soğanımızı öyle yedik.

"2013'TE BUNLARIN ALACAĞINI ÖDEDİK, 2023'TEN SONRA IMF İLE İLİŞKİMİZ KALDI MI?"

Bunlara eyvallah edelim mi? Türkiye köken ve inanç farklılıkları üzerinden kendi içinde kavga etsin ama bölgesinin cazibe merkezi olmasın istiyorlar. Davos'tayız Davos'un o arasında biz de şöyle Bebecan o zaman bakan yanımda, beraber IMF'in başındaki zatla görüşüyoruz. Sıkıysa bunu da yalanla. Dedim ki siz adamlarınızı devamlı gönderiyorsunuz ama bu gelenler Türkiye'yi yönetmeye mi akıl vermeye mi yoksa taksitleri almaya mı geliyor? Taksitler içinse alır giderler Türkiye'yi yönetemezler, Türkiye'yi ben yönetirim. Sene 2023, 2013'e kadar devam ettik, 2013'te bunların alacağını ödedik, 2023'ten sonra IMF ile ilişkimiz kaldı mı?

CHP ve İP bize akıl verdiler borç almanız lazım dediler. Biz dedik gerek yok. MB Döviz rezervimiz 22.5 dolardı. Şimdi 3 haneli rakamlara çıktık mı çıktık. Bunlar ekonomi falan bundan anlamazlar. sadece satışını yaparlar. Ekonomiden ne kadar anladığını Bay bay Kemal kaç vekil vermiş göreceğiz. İnşallah Eskişehir 14 Mayıs'ta bunları sandığa gömecek mi? Biz nasıl IMF'yi kapımızdan gönderdiysek inşallah sandıkta da bunları 21 sene bunlar iktidar olabildi mi? 14 Mayıs'ta yine olamayacaklar diyor muyuz?

"14 MAYIS'TA SİYASİ MEFTA HALİNE GELECEKLER"

Bizim gençlerimizden yetenekli olanlar gidip onlara hizmet etsin kendi ülkelerine bir şey katmasın istiyorlar. Bunlara eyvallah edelim mi? Ülkenin başında yerli milli kararlı bir yönetim olmasaydı bu saydıklarımı çoktan yaptırmışlardı. Bu CHPliler İP terör örgütü HDP Kandil TCG Anadolu'dan rahatsız. Bu terör örgütüne bizler gereken dersi verdik mi? Biliyorlar ki eğer Cumhur ittifakı iş başında olursa teröristlere aman almak yok. 14 Mayıs bunların siyasi mefta haline gelmesi olacaktır. Bunları başaramadıkları için çok mutsuzlar."