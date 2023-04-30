Erdoğan yine tutturamadı: 1987'de açılan havalimanı için 'biz yaptık' dedi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında dün İzmir'de bir miting düzenledi.

Erdoğan mitingde yaptığı konuşmada, "Dedik ki 'İzmir'e bu havalimanı olmaz.' Menderes Havalimanı'nı İzmir'e kim yaptı? Bay bay Kemal sen neredeydin ya? Bunu biz yaptık. Çünkü İzmir'e bu yakışırdı. İzmir'de stadyumlar noktasında sıkıntılar vardı. Stadyumları yaptık mı? Gençliği bu stadyumlarla hareketlendirdik mi? 'Daha iyisine layık diyorsun' ya. Ne varsa yaptık, hâlâ yapıyoruz, yapacağız. Sağlıkta da yaptık mı, yapıyor muyuz? Biz ne gerekirse yaptık bay bay Kemal. Sen İzmir'i çöpten, çamurdan, çukurdan kurtaramadın" dedi.

1987'DE KURULMUŞ

Erdoğan'ın biz yaptık dediği havalimanının açılış tarihi 1987.

1987 yılında hizmete açılmış olsa da bir bölümü AKP hükümetleri döneminde inşa edilen havalimanının Dış Hatlar Terminali, 9 Eylül 2006’da Yap-İşlet-Devret modeli yapıldı. Dış Hatlar Terminali'nin işletmesi ise TAV Havalimanları Holding'e verildi.