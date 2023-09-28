Erdoğan ve Bahçeli'nin sürpriz görüşmesinde hangi konular konuşuldu?

Erdoğan ile Bahçeli arasında dün gerçekleşen sürpriz görüşmenin içeriği merak konusu oldu. iki liderin “TBMM’nin yeni yasama yılında iki partinin en önemli başlıklarından birinin yeni anayasa olacağını değerlendirdiği” kaydedildi.

Son Güncelleme:
Erdoğan ve Bahçeli'nin sürpriz görüşmesinde hangi konular konuşuldu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki görüşmede, TBMM’nin 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılı ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı ve “yerel seçimlerde AKP ile MHP arasında yürütülecek işbirliği” gibi başlıkların ele alındığı belirtilirken iki liderin “TBMM’nin yeni yasama yılında iki partinin en önemli başlıklarından birinin yeni anayasa olacağını değerlendirdiği” kaydedildi.

Cumhuriyet’te yer alan Selda Güneysu imzalı habere göre, yeni anayasayı, “TBMM’den 400 milletvekilinin evet oyu ile geçirmeyi” hedefleyen Cumhur İttifakı kanadında, “Muhalefet çok parçalı yapıya büründü. CHP’nin yeni anayasaya destek vermemesi kamuoyunda ‘vesayetçi bir anayasayı savundukları’ algısını oluşturur. En baştan bu yana kapımız herkese açık diyoruz. Eğer masaya oturmazlarsa, bu durumu halka anlatamazlar. Zaten kendi aralarında yaşadıkları bölünmüşlük ortada. Teklifin en kötü ihtimalle, 360 milletvekilinin evet oyuyla, referanduma gideceğini düşünüyoruz. Teklifin referanduma gitmesi halinde de halka ‘Biz kapıyı açtık, onlar ise açık olan kapıdan girmek istemediler, en çok şikâyet ettikleri 82 Anayasası’nı, yani darbe anayasasını savundular deriz” görüşü hakim.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli’nin görüşmesinde İsveç’in NATO üyeliği konusunda atılacak adımların da gündeme geldiği ileri sürülüyor. Bahçeli, “terör örgütlerine destek verdiği” gerekçesiyle “İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili şerh düştüğü” biliniyor. MHP kanadı, İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili “teröre verilen destekten vazgeçilmesi” şartı bulunuyor. TBMM’nin yeni yasama yılında İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili sürecin de ana gündem maddelerinden biri olacağı değerlendiriliyor.

YEREL SEÇİMLERDE YAPILACAK İŞ BİRLİĞİ

Görüşmenin bir diğer başlığı ise “yerel seçimlerdeki işbirliği” oldu. Heyetler, AKP’nin 7 Ekim’deki olağanüstü kurultayı sonrasında bir araya gelecek. İki liderin öncelikli hedefinin de CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanlıklarını kazanmak olduğu biliniyor.

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli AKP MHP Yerel Seçim
Son Güncelleme:
Haşlanmış yumurtayı fıstık soyar gibi soyma tekniği! Sadece 2 dakikanızı alacak... Haşlanmış yumurtayı fıstık soyar gibi soyma tekniği! Sadece 2 dakikanızı alacak...
Ümit Özdağ'dan Meral Akşener ve AKP iddiası: 'Böyle bir model de kurabilirler' Ümit Özdağ'dan Meral Akşener ve AKP iddiası: 'Böyle bir model de kurabilirler'
Herkes aynı hatayı yapıyor. Tahin ve Pekmez birlikte tüketilirse ne oluyor? Herkes aynı hatayı yapıyor. Tahin ve Pekmez birlikte tüketilirse ne oluyor?
İYİ Parti'de İstanbul İl Başkanlığı'ndaki görevden almanın perde arkası ortaya çıktı: Genel merkezde büyük tartışma! İYİ Parti'de İstanbul İl Başkanlığı'ndaki görevden almanın perde arkası ortaya çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Şemsiyeleri hazırlayın: 30 ili sağanak vuracak, 5 ilde hayat duracak! Şemsiyeleri hazırlayın: 30 ili sağanak vuracak, 5 ilde hayat duracak!
'Helal şirketler' listesi güncellendi: 52 şirket katılım endeksinden çıkarıldı! 'Helal şirketler' listesi güncellendi: 52 şirket katılım endeksinden çıkarıldı!
Oğuzhan Koç barışmak için Seda Sayan’dan yardım istedi! Oğuzhan Koç barışmak için Seda Sayan’dan yardım istedi!
Dünya şokta: BBC'nin ünlü belgeselcisi, evine kilitlediği onlarca köpeğe tecavüz etti Dünya şokta: BBC'nin ünlü belgeselcisi, evine kilitlediği onlarca köpeğe tecavüz etti
İstanbul'da 21 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalleler İstanbul'da 21 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalleler