İYİ Parti'de İstanbul İl Başkanlığı'ndaki görevden almanın perde arkası ortaya çıktı: Genel merkezde büyük tartışma!

İYİ Parti, İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'ın görevden alınmasıyla çalkalandı. MHP'deki olağanüstü genel kurul sürecinden beri Meral Akşener'in en yakınındaki isimlerden olan Yıldırım, iki gün önce yaptığı sosyal medya paylaşımında, "İstanbul İl Başkanlığı olarak görevimizin başındayız" demişti.

İKİ GÜN ÖNCE DİKKAT ÇEKEN MESAJ

CiddiGazete'nin haberine göre; 26 Eylül Pazartesi günü "Görevimizin başındayız" diye paylaşım yapan Coşkun Yıldırım'ın sosyal medya mesajını Ankara'dan dönüş yolunda yazdığı öğrenildi.

KAVUNCU'YLA GENEL MERKEZDE KAVGA ETTİ

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, yoğun şikayet üzerine İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'ı genel merkeze çağırdı. Yıldırım, Buğra Kavuncu'yla görüşmeye gitmedi.

Kavuncu, aradan yaklaşık iki ay geçtikten sonra Coşkun Yıldırım'dan İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Başkanı Hakkı Özyurt'u görevden almasını istedi. Yıldırım, yine olumsuz dönüş yaptı.

Bunun üzerin Buğra Kavuncu, Coşkun Yıldırım'ı tekrar Ankara'ya çağırdı. Pazartesi günü İYİ Parti Genel Merkezi'nde Kavuncu'yla bir araya gelen Yıldırım, "Ya Hakkı Özyurt'u görevden alırsın, ya da istifa edersin" dedi. "Ne Hakkı Özyurt'u görevden alırım, ne de istifa ederim" diyen Coşkun Yıldırım ile Buğra Kavuncu arasında şiddetli bir kavga yaşandı. Meral Akşener'in rahatsızlığından dolayı genel merkezde olmadığı saatte yaşanan kavgada Coşkun Yıldırım, "Senin çapın beni görevden almaya yetmez" diyerek genel merkezden ayrıldı ve İstanbul'a dönüş yolunda "İstanbul İl Başkanlığı olarak görevimizin başındayız" diye paylaşım yaptı.

Aradan geçen iki günlük süreçte Meral Akşener'i ikna eden Buğra Kavuncu, Coşkun Yıldırım'ı görevden aldırdı.