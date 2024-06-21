Erdoğan ve Bahçeli görüşecek iddiası: İki liderin gündeminde neler var?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yurt dışına gerçekleştirdiği diplomatik ziyaretlerinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşme, özellikle MHP lideri Bahçeli'nin Kurban Bayramı öncesinde AKP içindeki bazı isimlerin "su bulandırdığı" yönündeki açıklamalarının ardından daha da önem kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, geçmişte olduğu gibi, ittifak içindeki uyumun sürdüğünü ve ortaklaşa çalışmaya devam edeceklerini vurgulamışlardı. Ancak AKP içerisinde "Cumhur İttifakı'nın AKP'ye zarar verdiği" yönünde görüşler de dile getiriliyor. Parti içinde, ittifakın geleceği ve parti politikalarına yönelik farklı görüşler bulunuyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun aktardığına göre, AKP kaynakları, Bahçeli'nin sözlerinin Türkiye'nin geleceğine yönelik önemli bir uyarı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Parti, "Cumhur İttifakı'nın dağılması" beklentilerinin gerçeği yansıtmadığını ve ittifakın devam edeceğini vurguluyor.

AKP'li kurmaylar, partinin son yerel seçimlerde ikinci parti konumuna düşmesini değerlendirdi. Analizler, ekonomik krizin, yanlış aday belirlemelerinin ve stratejik hataların seçim sonuçları üzerinde etkili olduğunu gösteriyor. Parti, bu tespitler ışığında gelecek seçim stratejilerini yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

Özellikle AKP'nin, toplumsal uzlaşıya ve siyasi yumuşamaya verdiği önemin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yaklaşımın Türk siyaseti için faydalı olduğunu düşünüyor. Görüşmelerde, ittifakın sürdürülmesi ve Türkiye'nin karşılaştığı meydan okumaların üstesinden gelinmesi hedefleniyor.

AKP'li kaynaklar, Bahçeli ile Erdoğan'ın yakın zamanda bir araya gelmesinin, her iki liderin de siyasi gündemleri ve ittifakın geleceği üzerine önemli kararlar alınacağı bir platform olacağını ifade ediyor.