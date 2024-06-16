﻿Cumhur İttifakı'nda bayramlaşma: Erdoğan, Bahçeli'yi aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Devlet Bahçeli'yi aradı.

Edinilen bilgiye göre görüşmede, Erdoğan ve Bahçeli karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden Bahçeli, Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanının kararlı tutumu, Cumhur İttifakı'nın birleşenlerinin uyumlu çalışmaları ve millet için her türlü fedakarlığa hazır olmaları gelecek için Türkiye'nin önemli meselelerinin çözümü için çok büyük bir program hayata geçirecektir. Bizde çatlama olmaz. Bir ne kerpiç ne toprağız. Kayaların parçalanması gürültülü olur fakat sonuç vermez. MHP sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır" ifadelerini kullandı.

"KÜSKÜNLÜĞÜ ATMALIYIZ"

Bayram namazını Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Okluk Millet Camii'nde kılan Erdoğan, cami çıkışında "Bayramlar bu noktada hele hele dini bayramlar bir vesiledir. Bu vesileyi en güzel şekilde icra etmeliyiz. Kurban Bayramı'nda bu yakınlığı yaşamalıyız, yaşatmalıyız. Yakınlarımızı ziyarette en ufak bir inşallah sıkıntı olmamalı. Dargınlar küskünler varsa bir olmalıyız, beraber olmalıyız, bu dargınlığı küskünlüğü atmalıyız. Bahane mümkün değil, bu bahaneleri aşarak inşallah milletçe bunu başarmalıyız. Biz Müslümanız, Müslüman'a da bu yakışır. Ben bunu başaracağımıza inanıyorum. Tüm şehitlerimizin ruhlarına, onlar biliyorsunuz Peygamberimizin varisleridir, komşularıdır, şühedanın bu ülkedeki yaptıklarıyla şu anda bu günlere geldik, ayaktayız, bu vesileyle tüm şühedanın ruhlarına, tüm geçmişlerinin ruhlarına Fatiha okuyalım. Bayramınızı da tebrik ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun" açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA