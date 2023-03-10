Erdoğan, seçim imzasını bugün atıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkan Tayyip Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs‘ta yapılabilmesi için bugün yenilenmesi kararını alacak. Buna yönelik 2 ihtimal bulunuyor.

Erdoğan, seçim imzasını bugün atıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin yenilenmesine yönelik kararı cuma namazı çıkışı açıklama yapmasının ardından, kararın Resmi Gazete’de mükkerer olarak yayımlanabileceği belirtiliyor.

Bu gece, 11 Mart için çıkacak Resmi Gazete’de seçim kararını yayımlayacağı ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Resmi olarak 10 Mart’ta yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de Yüksek Seçim Kurulu değerlendirecek” demişti.

Erdoğan’ın kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bugün ya da yarın toplanacak ve seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması kararını alacak. YSK ayrıca, önümüzdeki hafta yeniden toplanarak seçim takvimini açıklayacak.

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Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçim
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