Muharrem İnce, aldığı seçim kararını açıkladı: 'Arayıp tebrik edeceğim'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ne yapacağı merak konusu oldu. Partisinde adaylık için ön seçim yapacak olan İnce, Twitter'daki açıklamasıyla da dikkat çekti.

Muharrem İnce, aldığı seçim kararını açıkladı: 'Arayıp tebrik edeceğim'

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verip vermeyeceği siyaset gündeminde en fazla konuşulan konulardan biri oldu. Adaylıktan Kılıçdaroğlu lehine çekileceği ve Millet İttifakı'na katılacağı iddiaları da ortaya atılan İnce'den dikkat çeken açıklamalar geldi. İnce 2018 seçimlerinde olduğu gibi rakiplerinin adaylık kampanyalarına para yatırarak destek vereceğini duyurdu.

"GEÇEN SEÇİMDE BUNUN KARŞILIĞINI GÖREMESEM DE..."

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanlığı adayı olan herkesi arayıp tebrik edeceğini belirten İnce şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı adayı olan herkesi arayıp tebrik edeceğim ve başarılar dileyeceğim. Kampanyada, emekli maaşımdan hepsinin hesabına para yatıracağım. Ben milletimize zarar veren siyasetteki bu kutuplaşmayı ve nezaketsizliği yok edeceğim. Geçen seçimde bunun karşılığını göremesem de..."

2018 SEÇİMLERİNDE DE PARA YATIRMIŞTI

Muharrem İnce, 2018 seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuş ve kampanya sürecinde diğer adaylara "Güle güle harcasınlar" diyerek 500'er lira bağışta bulunmuştu.

Muharrem İnce, aldığı seçim kararını açıkladı: 'Arayıp tebrik edeceğim' - Resim : 1

Kılıçdaroğlu deprem bölgesine Mansur Yavaş ile gidiyor Kılıçdaroğlu deprem bölgesine Mansur Yavaş ile gidiyor
CHP'li Altay deprem vergilerini sordu: Nerede bu 88 milyar? CHP'li Altay deprem vergilerini sordu: Nerede bu 88 milyar?
Kabak çekirdeğindeki korkutan tehlike! Vücuda verdiği zarar Kabak çekirdeğindeki korkutan tehlike! Vücuda verdiği zarar
Yalı Çapkını dizisinde işler karışıyor! Büyük bir sürpriz var Yalı Çapkını dizisinde işler karışıyor! Büyük bir sürpriz var
ÇOK OKUNANLAR
Sedat Peker'den peş peşe 'retweetler': Avukatından paylaşım açıklaması! Sedat Peker'den peş peşe 'retweetler': Avukatından paylaşım açıklaması!
Meteoroloji uyardı: Bu illerde oturanlar dikkat! Kar, yağmur, fırtına geliyor Bu illerde oturanlar dikkat: Kar, yağmur, fırtına geliyor!
Arka arkaya korkutan depremler: İstanbul ve çevresi için kritik uyarı geldi! Arka arkaya korkutan depremler: İstanbul ve çevresi için kritik uyarı geldi!
İşte Türkiye'nin Netflix'te en çok izlediği diziler ve filmler: Listede sadece 1 Türk dizisi var! İşte Türkiye'nin Netflix'te en çok izlediği diziler ve filmler
İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirme: Yatırım için yeni fırsatlar çıktı İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirme: Yatırım için yeni fırsatlar çıktı