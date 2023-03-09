Kılıçdaroğlu deprem bölgesine Mansur Yavaş ile gidiyor
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın 13'üncü Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile beraber deprem bölgesine gidiyor.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın 13'üncü Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesine gidiyor.
Kılıçdaroğlu'nun ziyarete depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan başlayacağı bilgin geçen günlerde öğrenilmişti.
Kılıçdaroğlu, bugün paylaştığı mesajında kendisine Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş'ın da eşlik edeceğini yazdı. Kılıçdaroğlu "Yarın sabah Mansur Başkanımızla deprem bölgesine geçiyoruz" dedi.
Yarın sabah Mansur Başkanımızla deprem bölgesine geçiyoruz.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 9, 2023
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