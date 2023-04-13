Erdoğan muhalefeti hedef aldı: 'Bakkal dükkanı bile emanet edilemez'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Muhalefeti hedef alan ifadeler kullanan Erdoğan, "Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak. Bu seçimler ülkemizin ve milletimizin sadece gelecek 5 yılını değil gelecek çeyrek asrını, yarım asrını belirleyecek" dedi.

"BU EKİBİN SİYASETTEN TASFİYE VAKTİ GELMİŞTİR"

Erdoğan açıklamalarının devamında ise "Ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz böyle bir ekibe bırakın Türkiye'yi, bırakın Malatya'yı, bakkal dükkanı bile emanet edilemez.

Sadece hayal satan, sadece lafazanlık yapan, uçuk kaçık vaatlerle günü kurtarmaya çalışan bu ekibin siyasetten tasfiye vakti gelmiştir" dedi.

AKP Genel Başkanı ayrıca şöyle konuştu:

"Biz asla bu depremi unutmadık, depremde kaybettiğimiz canları unutmadık. Deprem yıkıntıları altında kalan hayalleri unutmadık. Tüm kayıpları telafi etmekte kararlıyız.

Amacımız 319 binini bir yıl içinde teslim edecek şekilde 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normal hayatlarına döndürmek.

İlk etapta küçük sanayi sitelerinde 6 bin iş yeri yaparak esnaf ve sanatkarlarımıza vereceğiz. Malatya'daki hak sahipleri için 70 bin konut ve 25 bin 300 köy evi inşa etmeyi planladık."