Erdoğan, İmamoğlu’na oy veren AKP’li başkanlar için talimat vermiş: Ya bulun, ya istifa edin!

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olarak 31 Mart’ta yeniden seçilen Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerden birinci çıkan partisi CHP’nin Türkiye Belediyeler Birliği adayı olmuştu. 5 Haziran’daki seçimde İmamoğlu, AKP’nin adayı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’le yarıştı. İmamoğlu 515 oy alırken, Genç yalnızca 250 oyda kalmıştı.

Seçimlerde İmamoğlu’nun listesinde DEM Partili iki, YRP ve İYİ Partili bir isim encümen olarak yer aldı.

SAVUNMALARI ALINACAK

Seçimlerin ardından İmamoğlu’na AKP'li isimlerin de oy verdiği ortaya çıkmıştı. Politikyol'un haberine göre, bu olayın ardından AKP Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’la birlikte partinin yönetimindeki bazı isimlerle görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortaya çıkan tabloya sert çıktı.

Erdoğan’ın söz konusu başkanların tespit edilerek savunmalarının alınması ve bu tavırlarının nedeninin öğrenilmesini istedi. Yılmaz’ın ise Erdoğan’a ‘kısa sürede isimleri tespit edeceğini ve kendisine ileteceğini’ bildirdiği, bunun için çalışmalara başladığı öğrenildi.

CHP’nin TBB seçimlerinde 448 delegesi bulunurken, seçilmiş delegelerle birlikte TBB’nin delege sayısı 868’e ulaşıyor. DEM Parti’nin 64, YRP’nin 15, MHP’nin 56 delegesi bulunuyor. AKP'nin ise 277 delegesi bulunuyor.

MHP seçimlere katılmazken, YRP ve DEM Parti’den de seçimlere katılmayan isimler olması nedeniyle, sandıklarda İmamoğlu’nun CHP’nin delege sayısından fazla oy almasının AKP'lilerin İmamoğlu’na oy vermesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

İmamoğlu’nun oyu ile CHP delegeleri arasında 67 oy bulunuyor. AKP'min delegeleri ile Genç’in oy farkı ise 27.