Hakkari Belediye Meclisi 'kayyım' kararını tanımadı: Başkanvekilini seçti

Hakkari'deki İl Belediye Meclis üyeleri, 'kayyım' kararını tanımadı.

Yoğun polis ablukası altındaki Hakkari Belediyesi'nde DEM Parti'den seçilen belediye meclis üyeleri, DEM Parti İl binasında toplandı. Toplantıda, kayyım yönetimini reddeden meclis üyeleri bir deklarasyon yayımlayarak belediye eş başkanvekilini seçti. Oy birliğiyle, Viyan Tekçe belediye eş başkan vekili olarak belirlendi.

Mezopotamya Haber Ajansı'ndan alınan haberde, parti binasında gerçekleştirilen toplantıda kayyım yönetimini reddeden meclis üyelerinin bir belediye eş başkan vekili belirlemesi bekleniyordu. Deklarasyonu okuyan DEM Parti Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Vezir Coşkun Parlak, Hakkari halkının seçimlerde her türlü hile ve zorbalığa karşı net bir duruş sergilediğini belirtti. Parlak, kent halkının her zaman iradesine sahip çıktığını vurguladı.

Parlak, eş başkan Mehmet Sıddık Akış’ın gözaltına alınmasının ardından Hakkari Valisi'nin İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım olarak atanmasının, mahkeme kararı beklenmeden yapılmasının bu kararın siyasi nedenlerle alındığının kanıtı olduğunu ifade etti. Parlak, hukukun Hakkari'de uygulanmadığını, bu tür antidemokratik uygulamaların demokratik Türkiye umuduna zarar verdiğini söyledi. Halkların demokratik bir Türkiye'de özgürce bir arada yaşama talebine dikkat çeken Parlak, belediyenin seçilmiş meclis üyelerinin kayyımı kabul etmediğini belirtti.

Belediye Eş başkanvekili olarak seçilen Viyan Tekçe, halkın iradesine darbe yapıldığını ve bu duruma karşı direneceklerini ifade etti. Tekçe, Mehmet Sıddık Akış’ın davasının hile ve kumpas içerdiğini belirterek, belediye eş başkanının göreve iade edilmesi gerektiğini söyledi. Belediyenin kendileri için sadece bir bina olduğunu, ancak halkın yanında olmayı sürdüreceklerini ve onlara hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti'li Hakkari Belediyesi'ne 3 Haziran'da kayyım atanmıştı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan Belediye Eş başkanı Mehmet Sıddık Akış ise, 10 yıldır devam eden bir davasından dolayı 19 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tutuklanmıştı.

Yerine ise Hakkari Valisi, başkanvekili tayin edilmişti.