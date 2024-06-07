Faik Öztrak, NATO-PA Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, NATO Parlamenter Asamblesi’nde (NATO-PA) Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek.

Son Güncelleme:
Faik Öztrak, NATO-PA Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek

NATO-PA Bürosu, Birleşik Krallık'ta alınan erken seçim kararı nedeniyle boşalan Başkan Yardımcılığı görevini, sonbahar toplantılarına kadar Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın yürütmesini kararlaştırdı.

NATO-PA Başkan Yardımcıları, NATO-PA Bürosu’nun da üyesi oluyor. NATO-PA Bürosu, iç veya dış olaylarla ilgili olarak Asamble’nin acil pozisyon alması gerektiği durumlarda ilk müdahaleyi yapıyor, Asamble adına kararları alıyor ve gerekli açıklamalarda bulunuyor. Büro üyesi Başkan Yardımcıları ayrıca, Başkanla birlikte Asamble’nin önceliklerini belirliyor ve çalışma programının eşgüdüm içinde uygulanmasını denetliyor. NATO-PA Başkanının görevden ayrılması durumunda görev süresini vekaleten Başkan Yardımcıları tamamlıyor.

Öztrak geçtiğimiz Ekim ayında Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleştirilen NATO-PA 69. Yıllık Toplantılarında sosyalist grubun adayı olarak girdiği seçimde Asamble’nin beş ana komitesinden biri olan Ekonomi ve Güvenlik Komitesi Başkanlığı görevine oybirliğiyle seçilmişti.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Faik Öztrak CHP
Son Güncelleme:
Esenyurt Belediyesi'nden videolu açıklama: Ahmet Özer, kayınbiraderini işe almasına ne cevap verdi? Ahmet Özer, kayınbiraderini işe almasına ne cevap verdi?
Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? En etkili oyuncu diziye veda etti Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? En etkili oyuncu diziye veda etti
Bu 4 özelliğe sahip kişiler asla zencefil tüketmemeli. Birçok kişinin bilgisi yoktu Bu 4 özelliğe sahip kişiler asla zencefil tüketmemeli. Birçok kişinin bilgisi yoktu
Mehmet Metiner: AK Parti’de de değişim tepeden başlamalı Metiner, AKP'de değişim için 'tepeyi' işaret etti
ÇOK OKUNANLAR
Dilan-Engin Polat davasının hakimi davadan çekildi: Dilekçesi ortaya çıktı Dilan-Engin Polat davasının hakimi davadan çekildi
Oranlar değişti: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
AKP'li başkanlar da Ekrem İmamoğlu'na oy verdi, farkla kazandı: "Aradaki oy farkı iktidarı da şaşırttı" AKP'li başkanlar da İmamoğlu'na oy vermiş
AKP kulisleri: Kongreyi erteleme operasyonu partide birçok kişiyi kızdırdı Kongreyi erteleme operasyonu partide birçok kişiyi kızdırdı
Meteoroloji uyardı! Ankara ve İzmir dahil çok sayıda ilde kuvvetli sağanak bekleniyor Ankara ve İzmir dahil çok sayıda ilde kuvvetli sağanak bekleniyor