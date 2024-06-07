Faik Öztrak, NATO-PA Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek

NATO-PA Bürosu, Birleşik Krallık'ta alınan erken seçim kararı nedeniyle boşalan Başkan Yardımcılığı görevini, sonbahar toplantılarına kadar Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın yürütmesini kararlaştırdı.

NATO-PA Başkan Yardımcıları, NATO-PA Bürosu’nun da üyesi oluyor. NATO-PA Bürosu, iç veya dış olaylarla ilgili olarak Asamble’nin acil pozisyon alması gerektiği durumlarda ilk müdahaleyi yapıyor, Asamble adına kararları alıyor ve gerekli açıklamalarda bulunuyor. Büro üyesi Başkan Yardımcıları ayrıca, Başkanla birlikte Asamble’nin önceliklerini belirliyor ve çalışma programının eşgüdüm içinde uygulanmasını denetliyor. NATO-PA Başkanının görevden ayrılması durumunda görev süresini vekaleten Başkan Yardımcıları tamamlıyor.

Öztrak geçtiğimiz Ekim ayında Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleştirilen NATO-PA 69. Yıllık Toplantılarında sosyalist grubun adayı olarak girdiği seçimde Asamble’nin beş ana komitesinden biri olan Ekonomi ve Güvenlik Komitesi Başkanlığı görevine oybirliğiyle seçilmişti.

Kaynak: ANKA