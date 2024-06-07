Esenyurt Belediyesi'nden videolu açıklama: Ahmet Özer, kayınbiraderini işe almasına ne cevap verdi?

CHP'li Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in kayınbiraderini belediyede işe alması, dünün en çok konuşulan konuları arasındaydı.

AKP'li meclis üyesinin sorusu üzerine Özer'in "Başkasını bulamadığım için orada çalışıyor" dediği video sosyal medyada gündem olmuştu.

Esenyurt Belediyesi'nden söz konusu videoya ilişkin açıklama geldi.

Videonun kırpıldığını ve Özer'in sözlerinin çarpıtıldığını vurgulayan açıklamada şunlar denildi:

"Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in, Belediye Meclis toplantısındaki bir ithama cevaben yaptığı konuşmadan bir bölümün sosyal medyada paylaşılması ve medya organlarının da söz konusu paylaşımı haber yapmasına ilişkin açıklamamızdır.

Esenyurt Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nda, AKP Meclis Üyesi Togay Çoban’ın “dedikodu” dediği ve sıraladığı iddiaları dinleyen Başkan Özer, Togay’ın sözlerini tamamlamasının ardından cevap vermiştir.

Başkan Özer’in 2 dakika 48 saniyelik konuşmasından sadece 31 saniyelik kısım alınarak sosyal medyada paylaşılmıştır.

Söz konusu diyalogun tamamını hem yazılı hem de videolu olarak dikkatinize sunuyoruz.

AKP Meclis Üyesi Togay Çoban:

“Sosyal medyada son günlerde dolaşan bazı dedikodular var: Özel kalem kardeşinin oğlu, özel kalem amcaoğlu, yakın koruması akrabası, Amerika’dan gelen uzaktan akrabası, satın almada kayınbiraderi ve son olarak da kız kardeşi, oğlu gibi iddialar ortalıkta dolaşıyor. Ama Sayın Başkanla ilgili bu iddialar doğru mu değil mi bilmiyorum, inanmak da istemedik. Bu konuda da bir açıklama yaparsanız seviniriz.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer:

Bu verdiğiniz bilgilerin hepsi yanlış. 5-6 danışman asla söz konusu değil çünkü 2 tane danışmanım var. AKP döneminde belediyede 43 danışman ile çalışılmış. 43 danışman çalıştıranlar bana 2 tane danışmanın hesabını soramaz. Önce dönüp kendi tarihinize bakın. İkinci olarak yalan yanlış haberleri grup başkanı olarak burada söylemeni de sana yakıştıramadım. Yakınlarımla ilgili bunların hepsi yalan. Yalanlar ve dedikodularla mı biz burada iş yapacağız. Benim ne kız kardeşim burada ne kızım burada ne de oğlum burada. Hiç kimse burada değil. Burada olmaya ihtiyaçları da yok ayrıca. Olsalar da ben istemem. Böyle dedikodularla da uğraşmayın. Yalnızca kayınbiraderim burada. O da kayınbiraderim olduğu için değil, üniversite genel sekreterliği yapmış, hastane başmüdürlüğü yapmış, o alanda katkıda bulunmaya çalışıyor. Önemli olan yaptığımız işlerdir. Burada fizibil çalışacak herkesin benim başımın üstünde yeri vardır. Çalışanlara da AKP’li ya da CHP’li diye bakmam. Ben kişinin işine, liyakatine ve ehliyetine bakarım. İyi iş yapan adama benim ihtiyacım var, kim olursa olsun. Sonuçta vatandaş bizim yaptığımız işe bakar. Bu nedenle birtakım bilgileri test edin gelip öyle konuşun. Ulu orta aklınıza gelen dedikoduları burada bilgi gibi açıklamanız bu meclisin kalitesini, kalibresini düşürür.”

Kaynak: Gerçek Gündem