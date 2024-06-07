Mehmet Metiner: AK Parti’de de değişim tepeden başlamalı

AKP’nin genel başkanı da olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim yenilgisinden sonra partisinde değişime ihtiyaç duyulduğunu söylemişti. Erdoğan'ın verdiği mesajda şunları söylemişti: “Erdoğan, "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız" diye konuştu.

Bununla başlayan AKP’deki değişim tartışmaları sürüyor.

'EN TEPEDEN BAŞLAMALI'

Tartışmaya katılan AKP’li Metiner de ‘en tepeye’ dikkat çekti. Metiner’in X’ten paylaştığı mesaj şöyle: “AK Parti’de de değişim tepeden başlamalı. Tepede değişim olmadan altta yapılacak hiç bir değişim sadre şifa olmaz. O yüzden genel merkez yönetiminin belirleneceği kongre öncesinde yapılacak alttaki teşkilat değişimleri yeni kırgınlıkların veya savrulmaların önünü açmaktan öte bir sonuç doğurmaz.”