İddia: Vali ve bazı yardımcıları kayyım atanmak için 'lobi yapıyormuş'

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Hakkari Belediyesi Eş Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akkış, dün gözaltına alındıktan sonra görevden uzaklaştırılmış; yerine de Hakkari Valisi Ali Çelik kayyım olarak atanmıştı. Akış yargılandığı davada mahkeme Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

DEM Partililer, bu süreçte sonra kayyımlara karşı belediyelerde nöbet başlatmıştı. Kulislere göre özellikle DEM Parti’nin büyükşehir ve 12 ilçe belediyesini kazandığı yerlerde vali ve kimi vali yardımcıları kayyım atanmak için görüşmeler yapıyor. Bu iddialara Diyarbakır merkezli Amida Haber’e konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ile Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren de değindi.

‘DUYUMLAR BİZE DE GELDİ’

Bu duyumların kendilerine de geldiğini belirten Mehmet Kaya, bu kentlerdeki ranta dikkat çekti.. Kaya şunları kaydetti: “Maalesef kayyımlık meselesi bir rant alanına dönüşmüş. Bazı idarecilerin kayyım olabilmek için kapı aşındırdıklarını biz de duyuyoruz. Bu bile tek başına bakıldığı zaman bu işin bir hizmet aşkı olmadığı daha çok kendine, kendi yaşadığı ilçelere kaynak gönderme olduğunu geçmiş deneyimler bize gösterdi. Umarım böyle bir yanlış uygulamaya girmezler. Diyarbakır’ı örnek verirsek, bir Karacadağ OSB’nin 2021 de tapusunu aldık ama 4 yıldır halen arsa tahsisleri yapılamadı. Lojistik köy yüzde 5 gerçekleşme oranında. 1, 2 ve 3’üncü küçük sanayi sitelerinin taşınması maalesef kayyım döneminde engellendi. Bunlar bile tek başına bakıldığında kente ne kadar zarar verildiğini görebiliyoruz. Bu kente yerel yönetim, merkezi hükümet, sivil toplum denge denetleme içinde çalışmadığı sürece sonuç alma şansları yok. İki milyonluk bu kent tek bir akılla yönetilemez.”

‘NEDEN TALEP ETTİKLERİ ARAŞTIRILMALI’

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren de kayyım uygulamasının hem demokrasi, hem de hukuk açısından sorunluğu olduğuna dikkat çekti.

Eren’in açıklamaları şöyle: “Bu uygulamalara iktidar adayları da tepki göstermişken, kayyım anlayışına dönmek, bölge açısından sakıncalı. Bu durum gerginliğe neden olur. 'Sandıktan çıkan sonucu kabul etmiyorum' demek sorunlu bir durum. Seçmen iradesine müdahalenin ülkeye bir fayda getireceğini düşünmüyorum. Kaymakam ve vali yardımcıları kayyım olmak için girişimde bulunuyorsa, bu hoş olmayan ve şık olmayan bir davranıştır. Neden talep ettikleri araştırılmalı. Demokrasi dışı bir yeri talep ediyorsanız, kaba tabiri ile bir rant mı var orada? Neden bürokratlar talep ediyor. Bu soru işaretleri doğurur. Bu yönde girişimlerde bulunmak, kaygı verici, utanç verici bir durum.”