Ekrem İmamoğlu Belediyeler Birliği Başkanı oldu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi, birliğin yeni yönetimini belirlemek üzere Ankara'da toplandı. TBB Başkanlığı'na 515 oy alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildi.

İmamoğlu'nun rakibi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise 250 oyda kaldı.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMALAR

İmamoğlu Başkanlığa seçilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Devraldığımız Belediyeler Birliği'nin encümeninde diğer partilerden tek bir kişi yok. Az önce saydım 2 üye MHP, geri kalanının tamamı AKP üyesi. Geldiğimiz nokta bu yanlışı düzeltme noktasıdır, onun için önemli bir başlangıç. Ne yazık ki tüm çabamıza ve talebimize rağmen, bu listenin birlikte çıkarılan bir listeye dönüşmesine AK Parti'den onay gelmedi. Liste çıkaracaklarını dün bildirdiler. Yoksa çoğunluk olduklarını bildikleri için böyle yapıyorlar suçlaması yanlış tam aksine; tümüyle yoğun bir çaba gösterilmiştir. Bu demokratik talebimize dönüş yapılmamıştır.

AKP grubunun adayı Ahmet Metin Genç'in bu söylediği doğru değildir. Doğru söylediği bazı şeyler de vardı. Onlar da özellikle belediye başkanının özlük hakları, belediyelerin gelirleri vb hususlar kesinlikle buradaki herkesin altına imza atacağı hususlardır da kime söyledi onu anlamadık. Bunun takipçisi olacağız merak etmesin. Bulunduğu ilde de AKP'li milletvekilleri var. Onlarla oturup bir an önce onlarla Meclis'e önerge vermelerini bekliyorum.

Birbirini adeta yok etmeye kararlıymış gibi davranarak siyasetle seçim kazanmak asla mümkün değildir. Milletimiz ülkemizdeki bütün siyasiler dünyaya inanılmaz bir demokrasi dersi vermiştir. Seçim bu şekilde kazanılsa dahi ülkenin geleceğinin kaybedileceğini bilerek o endişeyle inanılmaz bir demokrasi iradesi ortaya koymuştur. O bakımdan hep birlikte esas olanın geleceği kazanmak olduğunun bilinmesi gerekir. Bu aziz millet yerel seçimlerde belli bir siyasi partiyi değil, belli bir siyasi anlayışı öne çıkarmış ve onu talep etmiştir. Vatandaşın talebi siyasetin imtiyaz ve çıkar kavgası olmaktan artık çıkarılmasıdır. Vatandaşın talebi can yakan sorunlara karşı tüm siyasi ve idari aktörler arasında güç birliği ve dayanışmanın tesis edilmesi isteğidir. Vatandaş refahını özgürlüğünü mutluluğunu merkeze alan gelişme ve kalkınma odaklı bir siyaset talep etmektedir.

DİVAN BAŞKANI AHMET TÜRK OLDU

Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanlarının katıldığı seçimler öncesinde divan başkanlığını en yaşlı üye Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk yaptı.

İmamoğlu, Genel Kurulda konuşma yapmadı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'in Genel Kurula hitabının ardından birlik başkanı, başkanlık divanı ve encümen üyelerinin seçimi yapıldı.

Ayrıntılar gelecek...