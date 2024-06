Erdoğan’ın 3 çocuk çağrısına CHP’li vekil Adıgüzel’den tepki: "Akıl verme para ver"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki doğurganlık hızının düşüşe geçmesinin ardından tekrar yinelediği "üç çocuk" önerisini eleştirdi.

Adıgüzel yaptığı açıklamada Türkiye'deki ekonomik tabloya dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bugün Sayın Erdoğan yine ‘üç çocuk yapın’ talimatı vermiş. Arttıran artırana. ‘Üç çocuk’ diyen var, ‘dört çocuk’ diyen var. Tabii söylemesi kolay ama bakması zor. Bugünkü ekonomik koşullarda ülkede her dört kişiden biri açlık sınırı altında. Her iki kişiden biri yoksulluk sınırının altında. Evine ekmek götüremeyen insanlar var. Erdoğan diyor ki çocuk yapın. 'Akıl verme, para ver' diyesim geliyor. Bugünkü ekonomik koşullarda siz yaptığınız çocuğun beslenmesini, ihtiyaçlarını giderebiliyor musunuz, ona iyi bir eğitim sunabiliyor musunuz? Siz bunlar yaparsanız millet de çocuk sayısını kendi belirler. ‘Yap’ demekle bu işler olmuyor. Türkiye’de sığınmacıların sayısı 10 milyonu geçti. Sadece 754 bin doğumu Türkiye’de yapmışlar. Bu projeksiyonla 2053 yılında 35 milyona varacak nüfusları. Her iç kişiden birisi sığınmacı olacak. Erdoğan’ın 2053 vizyonunda Türkiye’deki her üç kişiden birisi bu coğrafyanın insanı olmayacak."

