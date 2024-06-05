TİP Genel Başkanı Erkan Baş TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u makamında ziyaret etti.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti - Resim : 1Görüşmeye ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un hesabından, "TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ı kabul etti." mesajı paylaşıldı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş’tan Gezi tutukluları için çağrı: “Haksız biçimde cezaevinde tutulan arkadaşlarımız derhal salıverilmeli”TİP Genel Başkanı Erkan Baş’tan Gezi tutukluları için çağrı: “Haksız biçimde cezaevinde tutulan arkadaşlarımız derhal salıverilmeli”Siyaset

Kaynak: ANKA

Etiketler
Erkan Baş Ahmet Şık Türkiye İşçi Partisi - TİP Numan Kurtulmuş AKP TBMM
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