CHP lideri Özgür Özel'in İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'na yaptığı teklif ortaya çıktı: Mutabakata vardılar

CHP Genel Başkanı Özel’in İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu telefonla arayarak Türkiye Belediyeler Birliği’nde (TBB) İYİ Parti’nin de bir encümenle temsil edilmesi için teklifte bulundu.

CHP’nin TBB seçimindeki adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olurken, Dervişoğlu’na sunulan teklif kapsamında İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın 14 TBB encümeninden biri olması konusunda görüş birliğine varıldığı bildirildi.

PolitikYol’dan Altan Sancar’ın haberine göre, TBB’de sadece iki delegesi bulunan İYİ Parti’nin, mevzuata göre encümen hakkı bulunmamasına karşın CHP lideri Özel’in ‘kapsayıcı bir yönetim oluşması için hassasiyet gösterdiği’ belirtildi.

CHP’nin Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti’ye de aynı teklifi yaptığı ve bu iki partinin de teklife sıcak baktığı iddia edildi.