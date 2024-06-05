Ali Mahir Başarır'dan Müsavat Dervişoğlu'na yanıt: "Hiçbir partiden milletvekili transferi yapmıyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Tasarruf tedbirlerinin sadece ezilen kesimi ilgilendirdiğini belirterek, kişisel işleri için özel uçak kullandığı iddia edilen bakanlara dair şunları söyledi:

"GELİN BU MECLİS KAPANMADAN İŞÇİNİN, MEMURUN SORUNLARINI ÇÖZELİM"

Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası ekonomiye ilişkin açıklamalarına da değinen Başarır, "Geçen yıl asgari ücretle bin 933 ekmek alabilen bir işçimiz bugün bin 700 ekmek alıyor. Yaklaşık bir ay sonra bu Meclis kapanacak. Belki bakan, milletvekilleri özel uçaklarıyla tatillere gidecek. Güzel bir yaşama doğru yelken açacaklar ama ben CHP adına şunu söylüyorum. Emeklinin sorununu çözmeden tatile gidiyorsanız aldığınız maaş haram olsun size. Bir sürü yasa geliyor, gelmeye de devam edecek. Meclis çok rahat toplanır, en düşük emekli maaşını asgari ücret yapar emekli bu bayramı rahat geçirir. Bunu yapmadan AKP ve MHP grubu tatile giderse 85 milyonun, milyonlarca emeklinin, işçinin hakkını ödeyemez. Gelin bu Meclis kapanmadan işçinin, memurun sorunlarını çözelim" dedi.

"MECLİS'İN YAPMASI GEREKEN YASALARI EĞER TEK ADAMA VERİRSEN İŞTE BÖYLE BİR REZALET ÇIKAR"

AYM'nin KHK ve Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Erdoğan'ın kullandığı bazı yetkileri iptal ettiğini anımsatan Başarır, "Bu kararlarla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen ucube sistemin iskeletinin tamamen çöktüğünü görüyoruz. Demek ki bu sistemde Cumhurbaşkanı anayasayı ayaklar altına alarak 5 yıl ülkeyi yönetti. Şimdi acele bu yasaları getirip Meclis'ten geçirecekler. Meclis'in yapması gereken yasaları eğer tek adama verirsen işte böyle bir rezalet çıkar. AYM şunu söylüyor; tek adam imzayla bu ülkenin kaderini etkileyen kararları artık alamaz. Yetkili tek karar yeri bu parlamentodur. Ama birileri hukuksuz geçen bu 5 yılın hesabını sormalı" diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başarır, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bugünkü grup toplantısında CHP'ye geçen Aykut Kaya üzerinden partisine yönelik eleştirilerine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"BİZ HİÇBİR PARTİDEN MİLLETVEKİLİ TRANSFERİ YAPMIYORUZ, BUNA İHTİYACIMIZ YOK"

"Biz muhalefete muhalefet etmiyoruz. 31 Mart seçimlerinden önce de bunu söyledik. Biz hiçbir partiden milletvekili transferi yapmıyoruz. Bir çok partiden milletvekili, üyeler partimize üye olmak için başvuruyor bunu çok ciddi şekilde değerlendiriyoruz, hepsini de almıyoruz. Bizim bir sayıya, belli miktarda milletvekiline ihtiyacımız yok. Bir transfer değil istifa ediyor partilerinden. Genel Başkan bence durumu böyle değerlendirmeli. Meclis'in en büyük ikinci partisiyiz. Ama değer verdiğimiz, halkta karşılık gören her arkadaşımızın CHP'nin iktidar yürüyüşünde yer bulacağını söylemek isterim."

Başarır, bugün Beştepe'de eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşecek görüşmeye ilişkin soru üzerine “Bu konuda bir yorum yapmıyorum, kendi takdirleridir” demekle yetindi.

Kaynak: ANKA