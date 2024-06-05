Erdoğan-Akşener görüşmesi kulisleri hareketlendirdi: Sık sık konuşuyorlardı, görüşme talebi Erdoğan’dan geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesini değerlendiren Akşener'e yakın isimler, görüşmeyi Fahrettin Altun'un duyurmasını "Verilen önemin göstergesi" olarak yorumladı.

GÖRÜŞME PARTİ YÖNETİCİLERİNİ ŞAŞIRTTI

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; İYİ Parti yöneticilerinin önemli bir kısmı, randevudan haberdar olmadıklarını, medyadan duyduklarını ve şaşırdıklarını ifade etti.

Görüşmeden haberdar olan Akşener’e yakın isimler ise Akşener’in Türkiye’nin en güçlü kadın siyasi figürü olduğunu; Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin normal olduğunu söyledi.

"İYİ PARTİ’Yİ TEMSİLEN DEĞİL, BİREY OLARAK GİDECEK"

Kaynaklar, Akşener’in bu görüşmede İYİ Parti’yi temsil etmeyeceğini, bir birey ve deneyimli bir siyasetçi olarak külliyeye gideceğini ifade etti.

Görüşmenin duyurusunun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılmasının dikkat çekici olduğunu ifade eden Akşener’e yakın kaynaklar, “Altun’un duyurması, bu görüşmeye verilen önemin göstergesi” yorumunu yaptı.

"DAVET ERDOĞAN'DAN GELDİ"

Gazete Pencere'nin aktardığına göre ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener'in görüşmesini değerlendiren Akşener'e yakın isimler, "ikilinin seçimlerden sonra sık sık telefonda konuştuğunu" ileri sürdü. İddiaya göre, görüşme daveti de Erdoğan'dan geldi.