Yerine kayyum atanmıştı: Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın duruşması bugün görüldü. Akış, savunmasında, "“Ben bugüne kadar şerefimle, bu halkın tek kuruşuna dokunmadan görev yaptım. Neden 4 ay önce değil, neden 1 yıl önce değil, neden 4 yıl önce yapılmadı bu yargılama? Bu yargılamanın siyasi olduğunu biliyorum” dedi. Mahkeme Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Son Güncelleme:
> <

Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasına gerekçe gösterilen KCK davasının duruşması, bugün Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme Akış'a Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Akış, mahkemede yaptığı savunmada, “Ben bugüne kadar şerefimle, bu halkın tek kuruşuna dokunmadan görev yaptım. Neden 4 ay önce değil, neden 1 yıl önce değil, neden 4 yıl önce yapılmadı bu yargılama? Bu yargılamanın siyasi olduğunu biliyorum” dedi.

Görevden alınan belediye başkanından açıklamaGörevden alınan belediye başkanından açıklamaSiyaset

Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Ayrıca tutuklanma kararı çıkarıldı.

Kaynak: ANKA

Etiketler
kayyum Hakkari
Son Güncelleme:
Görenler Çağatay Ulusoy'a benzetiyor. Sandık Kokusu'na yeni başrol Görenler Çağatay Ulusoy'a benzetiyor. Sandık Kokusu'na yeni başrol
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan CHP'ye 'normalleşme' eleştirisi: "'Normalleşme' diye yumuşacık olup iktidara yaktıkları yeşil ışığın farkındayız" "'Normalleşme' diye yumuşacık olup iktidara yaktıkları yeşil ışığın farkındayız"
Emekli maaşı alanlara Haziran'a özel promosyon! Denizbank promosyona zam yaptı Emekli maaşı alanlara Haziran'a özel promosyon! Denizbank promosyona zam yaptı
AYM Abdüllatif Şener'e yapılan "satılmış Siyonist" yorumunu “ifade özgürlüğü” saydı Abdüllatif Şener'e "satılmış Siyonist" yorumu yapılmıştı...
ÇOK OKUNANLAR
Kavurucu sıcaklar devam ediyor... Meteoroloji uyardı: 12 derece birden artacak Meteoroloji uyardı: 12 derece birden artacak
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Mourinho'nun maliyetini açıkladı! "Aziz Yıldırım'ın vereceğinden az" Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
Onay gerektiren ödemelerde yeni dönem! FAST servisi devreye alındı Ödemelerde FAST servisi devreye alındı
CHP seçimde ‘parti aleyhine’ çalışanlarla ilgili harekete geçti: 613 şikayet dosyası değerlendirilecek CHP ‘parti aleyhine’ çalışanlarla ilgili harekete geçti
Skandal görüntüler! Ortaya çıkınca öğretmeni alelacele kovdular! Skandal görüntüler! Ortaya çıkınca öğretmeni alelacele kovdular!