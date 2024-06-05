Yerine kayyum atanmıştı: Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasına gerekçe gösterilen KCK davasının duruşması, bugün Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme Akış'a Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Akış, mahkemede yaptığı savunmada, “Ben bugüne kadar şerefimle, bu halkın tek kuruşuna dokunmadan görev yaptım. Neden 4 ay önce değil, neden 1 yıl önce değil, neden 4 yıl önce yapılmadı bu yargılama? Bu yargılamanın siyasi olduğunu biliyorum” dedi.

Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Ayrıca tutuklanma kararı çıkarıldı.

Kaynak: ANKA