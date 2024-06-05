Yerine kayyum atanmıştı: Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın duruşması bugün görüldü. Akış, savunmasında, "“Ben bugüne kadar şerefimle, bu halkın tek kuruşuna dokunmadan görev yaptım. Neden 4 ay önce değil, neden 1 yıl önce değil, neden 4 yıl önce yapılmadı bu yargılama? Bu yargılamanın siyasi olduğunu biliyorum” dedi. Mahkeme Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
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Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasına gerekçe gösterilen KCK davasının duruşması, bugün Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkeme Akış'a Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Akış, mahkemede yaptığı savunmada, “Ben bugüne kadar şerefimle, bu halkın tek kuruşuna dokunmadan görev yaptım. Neden 4 ay önce değil, neden 1 yıl önce değil, neden 4 yıl önce yapılmadı bu yargılama? Bu yargılamanın siyasi olduğunu biliyorum” dedi.
Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada karar çıktı.
Mahkeme, Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Ayrıca tutuklanma kararı çıkarıldı.
Kaynak: ANKA
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