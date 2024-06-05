CHP'li Başarır açıkladı: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı da bakanlığın uçağıyla seyahat etmiş!

Devletin uçağı ile seyahat eden bakanlara bir yenisi daha eklendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da bakanlığa ait uçak ile seyahat ettiği iddia edildi.

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CHP'li Başarır açıkladı: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı da bakanlığın uçağıyla seyahat etmiş!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İbrahim Yumaklı'nın bakanlığın 2016'da aldığı yangın söndürme uçağı ile seyahat ettiğini iddia etti. Başarır, "Özür değil istifayı gerektiren bir durum. Türkiye bu bakangilleri unutmasın" dedi.

"'Jetgiller' yani bakangiller ailesine yeni bir arkadaşımız daha katıldı" diyen Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"Her hafta birini açıklayacağız dedik. Bugün; Tarım Bakanımız... Bu arkadaş da orman yangınları için Tarım Bakanlığı’nın aldığı 2016'daki uçakla Kıbrıs'a, Şanlıurfa'ya, Malatya'ya gitmiş. Haftaya Jetgiller ailesine yeni arkadaşlarımız da katılacak, bunları açıklamaya devam edeceğiz.

"TÜRKİYE BU BAKANGİLLERİ UNUTMASIN"

Emekli, işçi zaten istemeden tasarruf yapmak zorunda ama bu bakanlarımız ivedi olmayan özel ihtiyaçlarını devletin bu uçağıyla yürütüyor bunu da çıkıp açıklama yağıyor. Halkımızın takdirine bırakıyorum. Özür değil istifayı gerektiren bir durum. Türkiye bu bakangilleri unutmasın."

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