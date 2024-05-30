Tasarruf lafta kaldı! "Bakan Özhaseki evine devletin uçağıyla gitti"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun 'özel uçakla Almanya gezisi'ne yönelik tepkiler devam ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhseki’nin de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün haritalama uçağını özel işleri için kullandığı iddia edildi.

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Tasarruf lafta kaldı! "Bakan Özhaseki evine devletin uçağıyla gitti"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhseki’nin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün haritalama uçağını özel işleri için kullandığını iddia etti. Başarır, "Çıkıp, bunun hesabını topluma verin. Bayram yaklaşıyor, insanlar bin 200 liraya bilet alıp memleketlerine gidemiyor. Siz bunu ne hakla yapıyorsunuz" dedi.

"ANKARA'DAN KAYSERİ'YE DEVLETİN UÇAĞIYLA GİDİYOR"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

''Tasarruf tedbirleri, demişlerdi. '250 araçlık konvoylar olmayacak' demişlerdi. Neyi gördük, Ulaştırma Bakanının ihale verdiği firmanın uçağıyla Almanya’ya gittiğini. Bir skandal da Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye ait. Bakan, devletin uçağıyla seyahat ediyor. Aslında bu uçağı Tapu ve Kadastro havadan çekim için kullanması lazım ama Bakan Ankara’dan evine, Kayseri’ye gidiyor. Bu uçağı özel işleri için kullanıyor."

Bakan Özhaseki’nin, 10 Mayıs ve 29 Mayıs günlerinde söz konusu uçağı Ankara’dan Kayseri’ye evine gitmek için kullandığını, daha öncesinde ise Hatay, Muğla ve Elazığ’a da aynı uçakla gittiğini tespit ettiklerini belirten Başarır, "Çıkıp, bunun hesabını topluma verin. Bayram yaklaşıyor, insanlar bin 200 liraya bilet alıp memleketlerine gidemiyor. Siz bunu ne hakla yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Tasarruf lafta kaldı! "Bakan Özhaseki evine devletin uçağıyla gitti" - Resim : 1Tasarruf lafta kaldı! "Bakan Özhaseki evine devletin uçağıyla gitti" - Resim : 2

Kaynak: ANKA

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Mehmet Özhaseki Kamuda Tasarruf Genelgesi Uçak
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