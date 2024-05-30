Goldman Sachs tahminini açıkladı: Türkiye'de faiz indirimi ne zaman başlayacak?

Dünyaca ünlü finans kuruluşu Goldman Sachs, Türkiye'de faiz indirimi döngüsünün ne zaman başlayacağını açıkladı.

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Goldman Sachs tahminini açıkladı: Türkiye'de faiz indirimi ne zaman başlayacak?

Dünyaca ünlü ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye’de faiz indirimi yapılması beklenen tarihi açıkladı. Banka, Türkiye'deki bankalara yönelik hedef fiyatlarını da güncelledi.

Türkiye’de politika faizinin bu yıl yüzde 50 düzeyinde kalacağı tahmininde bulunan kuruluş, faiz indirim döngüsünün 2025’te başlayacağını öngördü.

Bu durumda bankaların net faiz marjının yükseleceği öngörülürken, 2025 için swap maliyetleri hariç net faiz marjının özel bankalar için bir önceki yıla kıyasla 130 baz puan artarak yüzde 6'ya varacağını, kamu bankaları için ise bu marjın yıllık 50 baz puan artışla yüzde 3,6'ya çıkacağı tahmininde bulunuldu.

Bir önceki dezenflasyon döngüsünün başlangıcında hem özel sektör hem de kamu bankalarının değerlemelerinin yurt içi zirve seviyelerine ulaştığını anımsatan Goldman Sachs analistleri, özel sektör ve kamu bankalarının fiyat/kazanç oranına göre son 5 yıllık azami fiyat/kazanç oranına göre yaklaşık yüzde 18-16 iskontolu olduğunu belirtti.

Ekonomim'de yer alan habere göre, önceki dezenflasyonist döngüyle son döngü arasında paralellikler olsa da, bu kez yüksek faiz oranlarına dikkat çeken kurum bu nedenle kısa vadede varlık kalitesi tarafında yönetilebilir riskler gördüklerini bu doğrultuda, daha yüksek sermaye tamponlarına sahip olan ve değerinin altında görünen özel sektör bankaları için daha pozitif tarafta olduklarını belirtti.

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Enflasyon Banka Faiz Türkiye
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