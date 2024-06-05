İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan CHP'ye 'normalleşme' eleştirisi: "'Normalleşme' diye yumuşacık olup iktidara yaktıkları yeşil ışığın farkındayız"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Dervişoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada CHP lideri Özgür Özel'in AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesinin ardından başlayan 'siyasette normalleşme' tartışmalarına da değindi.

İktidara, normalleşme için şartlarını açıklayan Dervişoğlu, CHP'ye de çok sert eleştirilerde bulundu.

Dervişoğlu, CHP'ye "İktidara yaktığınız yeşil ışığın farkındayız" mesajı verdi.

Dervişoğlu ayrıca, Hakkari Belediyesi'ne atanan kayyuma da tepki gösterirken, "Soruşturmayı açan savcı FETÖ’cü, FETÖ’cü olmaktan da başka bir mahkemede yargılanıyor. Dava sonlanmadıysa, bu kayyumu neden atıyorsunuz da memleketi karıştırıyorsunuz?" dedi.

Dervişoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Buradan iktidar ve avanelerine sesleniyorum. Hodri meydan, haydi normalleşelim.

Yargıda emniyette jandarmada devletin tüm kurumlarından cemaati söküp atın öyle normalleşelim.

Kapı arkalarında görüştüğünüz teröristlerle yaptığınız görüşmelerin hesabını verin normalleşelim.

Kamu yönetiminde mülakatlarda liyakatsiz eşi dostu almayı bırakın normalleşelim. Türk milletinin el ele kurduğu bu gazi meclisini çalışır duruma getirin haydi normalleşelim. Cumhurbaşkanlığı sisteminden vazgeçin hkukun üstünlüğünü yeniden tesis edin normalleşelim.

En tepede tek adam altında ise onlarca yüzlerce küçük adamcıklarla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle yeni adamcıklar ortaya çıkarken sokakta çetelerin piyasada baronların fink attığı yerde biz asla figüran olmayacağız.

Artık çoktan devrilmiş bu davanızı kararmış ampulünüzle Türkiye'yi artık bir yere getiremezsiniz.

DERVİŞOĞLU'NDAN "GÜNEŞ MOTEL" TEPKİSİ

Bir milletvekilinin parti değiştirdiğine ilk kez şahit olmuyoruz. Ayrıca bu zamana kadar partimizden ayrılıp, başka partilere intisap eden kişilerle ilgili olumsuz beyanlarda da bulunmadık. Suçu hep kendimizde ve tercihlerimizde aradık. Şimdi de aynı noktadayız.

Onlarca liyakat sahibi arkadaşımız, sorumluluk üstlenmek üzere görev beklerken biz bu sorumluluğu taşıyamayacak vefasızlara makam ve mevki vermişiz. Onları Allah’a ve kendilerini bir makama getirmek için emek sarf edip, ter akıtan dava arkadaşlarımızın tertemiz vicdanlarına havale ediyorum.

Bizi ilgilendiren asıl mesele milletvekili transferlerinin Güneş Motel pazarlıklarını aratmayacak bir arsızlıkla ve siyasi ahlaktan nasiplenmemiş bir pervasızlıkla yapılmış olmasıdır.

Suçlulukları psikolojilerine yansımış olacak ki bir de utanmadan mazeretlerini sıralıyorlar. Yok, yerel seçimlerde şu oldu, yok Bilecik’te şöyle böyle oldu türünden gerekçeler yaratarak güya bir haklılık oluşturmaya çaba sarf ediyorlar.

Utanın beyler utanın! Bir milletvekilinin partisi ile bağını koparmadan kendisine siyasi ikbal aramak üzere başka bir partinin kapısında istikbal dilenmesi ne kadar ayıp ise bir siyasi parti genel başkanının böyle bir işe çanak tutmak için plan kurması da aynı derecede ayıp ve utanç vericidir.

CHP'YE NORMALLEŞME TEKLİFİ

Yüzleşmeden hellalleşenlerin, helalleşip yine aynı şeyi tekrar edenlerin iktidardan aldıkları dönem ödevinin farkındayız. Muhalefeti tek elde toplamaya çalışıp iktidar ile oluşturacağı pazarlığın heyecanını normalleşme diye yutturup, iyice yumuşacık olup iktidara yaktıkları yeşil ışığı da görüyoruz.

Atatürk’ün aziz hatırasının kendilerini gizleyeceğini sanarak ortaya saçtıkları kirli pazarlıkların da farkındayız.

İKTİDARA ELEŞTİRİLER

22 yıllık iktidarınızda her şey oldunuz bir tek Türk olamadınız Türk.

KAYYIM TEPKİSİ

Adalet ve hukuk tesis edilmediğinde, Cumhuriyet düzeni bile isteye bozulduğunda AK Parti’nin ruh ikiziyle icra ettiği oyunlar da asla sona ermez.

Kayyum uygulaması tam olarak böyle bir hadisedir. Hakkari Belediye Başkanı seçilen kişi tam 10 yıldır yargılanıyormuş. Hem de terör suçundan. Sanki bugünler düşünülmüş, planlanan vadede toplumsal bir kargaşaya vesile olacak şekilde beklemişler, beklemişler beklemişler.

Bunlar bekliyorlar. İdarenin işleri takdir yetkisini aşıyor. Soruşturmayı açan savcı FETÖ’cü, FETÖ’cü olmaktan da başka bir mahkemede yargılanıyor. Dava sonlanmadıysa, bu kayyumu neden atıyorsunuz da memleketi karıştırıyorsunuz? 3 gün sonra davanın karar duruşması var, karar duruşmasından sonra verilen karara bakarak, herhangi bir şeye bakmadan kanunun icaplarını yerine getirerek bu meseleyi halledebilirsiniz mesela."