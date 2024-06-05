Kızılcahamam'da AKP'li vekilden eleştiri: Beyaz Türklere karşı Beyaz Müslümanlar yarattık

AKP'nin Kızılcahamam kampında partinin halktan koptuğunu söyleyen milletvekilleri, "Biz, muhalefetin halktan uzak ve kopuk olduğunu söylerken Beyaz Türkleri işaret ettik. Şimdi AK Parti’nin zengin ettiği, halktan kopuk Beyaz Müslümanlar var. Bu kişiler gündem oluyor. Bunu da biz yarattık" dedi.

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Kızılcahamam'da AKP'li vekilden eleştiri: Beyaz Türklere karşı Beyaz Müslümanlar yarattık

AKP'nin Kızılcahamam kampının yankıları sürüyor. AKP'nin 31 Mart seçim yenilgisini ekonomiye bağlayanlara, bazı partililerden 'halktan koptuk' tepkisi geldi.

Serbestiyet'ten Hilal Köylü'nün haberine göre; kongrenin 2025’e bırakıldığı AKP’de bazı partililer partinin halktan uzaklaşmasını “Beyaz Müslümanlar” kavramıyla anlattı:

“Cumhurbaşkanımız Erdoğan; 31 Mart seçim sonuçlarının alındığı ilk akşamdan beri halkın AK Parti’ye verdiği mesajın doğru okunacağı mesajını verdi. Sonrasında Erdoğan’ın, parti yönetiminden halkla kendisi ve parti arasındaki duvarın ya da duvarların kaldırılmasını istediğini biliyoruz. Sorun tam da burada: AK Parti halktan uzak, halktan kopuk görüntüsünden kurtulması gerekiyor.

Biz, muhalefetin halktan uzak ve kopuk olduğunu söylerken Beyaz Türkleri işaret ettik. Muhalefet halkın dilinden ve derdinden anlamayan Beyaz Türkler yaratmıştı. Şimdi AK Parti’nin zengin ettiği, halktan kopuk Beyaz Müslümanlar var. Bu kişiler gündem oluyor. Bunu da biz yarattık. Bu durumdan acilen kurtulmak gerekiyor.”

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AKP Kızılcahamam
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