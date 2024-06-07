AKP'li başkanlar da Ekrem İmamoğlu'na oy verdi, farkla kazandı: "Aradaki oy farkı iktidarı da şaşırttı"

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li başkanlardan da oy aldığı ve böylece rakibine fark attı.

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AKP'li başkanlar da Ekrem İmamoğlu'na oy verdi, farkla kazandı: "Aradaki oy farkı iktidarı da şaşırttı"

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Delege dağılımı dikkate alındığında İmamoğlu’na AKP’li belediye başkanlarının da oy verdiği ortaya çıktı. TBB’de büyükşehir, il ve nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçe belediyelerinin başkanları doğal delege kabul ediliyor. Seçilmiş delegelerle birlikte TBB’nin delege sayısı 868’e ulaşıyor.

CHP 448 delegesi ile tek başına çoğunluğu sağladı. Ancak İmamoğlu CHP’nin delege sayısını 67 farkla geçerek 515 oyla seçildi. İktidarın desteklediği AKP’li Trabzon Büyükşehir Ahmet Metin Genç’i 250 oy alabildi. Bu 67 farkın içinde İYİ Parti, DEM Parti ve YRP’nin de etkisi var. Ancak AKP’li belediye başkanlarının da İmamoğlu’na destek verdiği belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, “Ondan fazla AKP belediye başkanının İmamoğlu’na oy verdiğini görüyoruz. Aradaki oy farkı iktidarı da şaşırttı” dedi.

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Ekrem İmamoğlu CHP AKP Yeniden Refah Partisi DEM Parti İYİ Parti
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AKP'li başkanlar da Ekrem İmamoğlu'na oy verdi, farkla kazandı: "Aradaki oy farkı iktidarı da şaşırttı" AKP'li başkanlar da İmamoğlu'na oy vermiş