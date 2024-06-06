Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'de ateşkes çağrısı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de katıldığı Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda Gazze'de ateşkes çağrısında bulunarak, İsrail ve İsrail'e silah verenlere tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'de ateşkes çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, ikili işbirliğinin yanı sıra dünyanın içinden geçmekte olduğu zorlu sürece de değindi.

GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISI

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırıların, istişarelerinin ana gündem maddelerinden birisini oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Filistin meselesine, Özbekistan ile aynı zaviyeden bakıyoruz. Gazze'de mazlumlara yapılan zulmün durdurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Şevket kardeşime, bağımsız Filistin Devleti'ne ve iki devletli çözüme verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum. Savaşın bitmesi ve Gazze'deki kardeşlerimize ihtiyaç duydukları insani yardımların ulaştırılması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Uluslararası Adalet Divanı başta olmak üzere tüm hukuki süreçlere dair girişimlerimiz sürüyor. İsrail'e katliamlarında cephane ve silah desteği veren ülkeler de artık bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir. Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum."

Kaynak: AA

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