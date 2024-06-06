Bakan Işıkhan'dan İsrail temsilcisine protesto: Toplantıyı terk etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 112. Uluslararası Çalışma Konferansı'ndaki Filistin Özel Oturumu'nda İsrail temsilcisini protesto etti.

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Bakan Işıkhan'dan İsrail temsilcisine protesto: Toplantıyı terk etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 112. Uluslararası Çalışma Konferansı'ndaki Filistin Özel Oturumu'ndan İsrail heyetini protesto ederek salondan ayrıldı.

Bakan Işıkhan'ın ardından Türk heyeti de birçok ülke temsilcisiyle birlikte salonu terk ederek, İsrail'i protesto etti.

'SES YÜKSELTMEK VE TEPKİ GÖSTERMEK İÇİN DAHA NE BEKLİYORUZ'

Konferansta konuşma yapan Bakan Işıkhan, bakanlara ve sendikalara "Ses yükseltmek ve tepki göstermek için daha ne bekleniyor?" diyerek, İsrail'e karşı boykot çağrısında bulunmuştu. Daha sonra Işıkhan, kendisinden sonraki konuşmacılar arasında İsrail'in temsilcisinin bulunması üzerine tepki göstererek salondan ayrıldı.

Türk heyeti de İsrail temsilcisinin konuşması sırasında salonu topluca terk ederek, İsrail'i protesto etti. Bakan Işıkhan, tepkisiyle ilgili açıklamasında, "Filistinliler'in yaşadığı vahşet karşısında tepkisiz kalmayacağız. İsrail'in saldırılarını uluslararası platformlarda dile getirmeye devam edeceğiz" dedi.

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