Özgür Özel'den hükümetin hububat fiyatlarına sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı hububat alım fiyatlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bu üreticinin ölüm fermandır' dedi.

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Özgür Özel'den hükümetin hububat fiyatlarına sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı hububat alım fiyatlarına tepki gösterdi.

Özel, "Bu, üreticinin ölüm fermanıdır. Açıklanan hububat fiyatı, maliyetin bile altında kalmıştır. Buğdayın kilogram fiyatı en az 15 TL olarak güncellenmelidir" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKP hükümeti ve Bakanlığın, çiftçilerin alın terini ve emeğini yok saydığını belirten Özel, açıklanan hububat fiyatlarının üreticiler için kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Özgür Özel'den hükümetin hububat fiyatlarına sert tepki - Resim : 1

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