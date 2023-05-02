Erdoğan faaliyete başlamayan Akkuyu için 'tüm ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılıyoruz' dedi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da açılış töreninde yaptığı açıklamada Akkuyu Nükleer Santrali'nden Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unun karşılandığını öne sürdü.

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Erdoğan faaliyete başlamayan Akkuyu için 'tüm ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılıyoruz' dedi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da açılış töreninde konuştu. 

Henüz faaliyete başlamayan Akkuyu Nükleer Santrali'nden Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unun karşılandığını öne süren Erdoğan, "Şu anda 4 tane sondaj gemimiz, 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Artık kendimize yetiyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni bunun için inşa ediyoruz. Akkuyu'da tüm ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılıyoruz. İktidarımızın devamında ikinci nükleer santrali inşa edeceğiz, bunu Sinop'ta yapma ihtimalimiz var. Daha önce petrol yok diye üzerine beton dökülen yerlerden, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden petrol üretmeye başladık. Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol bulduk" sözlerini sarf etti.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: 

"Bay bay Kemal'in yanındakilerle beraber emri nereden alıyor? Kandil'deki teröristlerden alıyor. Biz de emri Allah'tan alıyoruz. 14 Mayıs'ta emri dağdan alanları mezara gömmeye var mıyız? Bundan benim şüphem yok. Konya gerek dersi inşallah 14 Mayıs'ta verecektir. 

Konya'nın gençlerini, çiftçilerini, sanayicilerini, hanım kardeşlerimi bugün bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Rabbim'e 6 ay sonra yeniden Konyalı kardeşlerimle kucaklaştırdığı için hamd ediyorum. Maşallah meydanlara sığmayan bir Konya görüyorum. 14 Mayıs'ta destan yazmaya hazırlanan Konya görüyorum. Ahde vefanız için, sevdanız için her birinize şükranlarımı sunuyorum.

Buradan soruyorum, Konya 14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? Her bucağında ilmin irfanın boy verdiği merhum Erbakan hocamızın şehri Konya'ya bu yakışır. Konya'nın hayır dediğinden hayır gelmez. Konya'nın evet dediğine de Allah'ın izniyle şer bulaşmaz. Konya, Anadolu'daki varlığımızın dirliğimizin sembolü olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nın teminatı olacaktır.

Konya'nın evet dediğine şer bulaşmaz. Depremde en çok yıkıma uğrayan Hatay'ı Konya belediyelerine zimmetledik.

Zonguldak'ta benim madenci kardeşlerime yalan üzerine yalan söylüyor. Doğalgazı yaktık, vatandaşlarımızın evlerine göndermeye başladık. Biz söz verirsek yaparız. 

Emri hak baki olana kadar amacımız milletimize hizmet etmektir. Nerede nasıl öleceğimiz belli değil. Biz ne makam derdindeyiz ne de siyasi ikbal. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.

Bu millet Allah'ın izni ile 14 Mayıs'ta vatansız, ezansız, Kuran'sız olanlara gereken dersi verecek."

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Recep Tayyip Erdoğan seçim 2023
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