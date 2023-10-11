Erdoğan enflasyonla mücadelede yurttaştan 'fedakarlık' istedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, enflasyonla mücadelede yurttaşlardan 'fedakarlık' talebini yineledi.

Erdoğan ayrıca İsrail-Filistin savaşında da taraflara itidalli olma çağrısını yineledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 28'inci Dönem İkinci Yasama Yılı'nın bu ilk AK Parti Meclis Grubu toplantısında sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Seçimlerin hemen ardından yaptığımız grup toplantısında ifade etmiştim. Şimdi tekrarlamamak istiyorum. Milletimizin takdiri ile 14 Mayıs seçiminde AK Parti listelerinden milletvekili olarak seçilen siz kardeşlerimin her birini bir kez daha tebrik ediyorum.

Türkiye, 14 Mayıs 1950'den sonra 14 Mayıs 2023'te, tamda Cumhuriyetinin kuruluşunun ilk asrını tamamlarken bir kez daha demokrasimizin gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Bu seçimlerde milli iradenin üstünlüğü anlayışından taviz vermeden mücadelemizi yürüttüğümüzde vesayetin de darbelerin de iç ve dış kumpasların da üstesinden geleceğimizi ispatladık. Cumhur İttifakı'nın bu süreçte sergilediği sağlam ve ilkeli duruş, tarihe altın harflerle nakşolunmuştur. Bu vesileyle MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli başta olmak üzere Cumhur İttifakı'ndaki tüm ortaklarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Türkiye Yüzyılı destanını Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacak, gelecek nesillere armağan edeceğiz. Ülkesinin ve milletinin bekası, istiklali ve istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese Cumhur İttifakı'nın kapısının, tabii ortaklarımızın da rızası şartıyla açık olduğunu belirtmek isterim.

Kuruluşumuzdan bugüne girdiğimiz her seçimde olduğu gibi 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde de oylarıyla, dualarıyla, destekleriyle yanımızda olan milletimizin tüm fertlerine, dünyanın dört bir yanındaki tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bilhassa deprem bölgesindeki kardeşlerimizin sırf sandıktaki tercihlerinden dolayı maruz kaldıkları alçakça hakaretler karşısında sergilediği vakur tavrı asla unutmayacağız. Kendilerinden başka kimseye tahammülü olmayan faşist zihniyet, bu son hezeyanının bedelini Mayıs seçimlerinde olduğu gibi inşallah 2024 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de ödeyecektir.

Anadolu insanının ferasetinden ve basiretinden nasibini almamış olanlar, suçu kendilerinde aramak yerine hala millete yüklemeye kalkıyor. Meclis çatısı altında niçin yer bulamadıklarını sorgulamak yerine milli iradenin temsilcisi olan gazi meclisimize hürmetsizlik ediyorlar. Tercihini ülkesinin ve kendinin geleceği için en doğrusundan yana yapma iradesini gösteren milletin asil evlatlarını aşağılayarak tahkir ve tahrik ederek iktidara geleceğini sananlar bir kez daha hüsrana uğramıştır. Kimse hiçbir partiye ve adaya tıpış tıpış oy vermek mecburiyetinde olmadığını göstermiştir. Millete saygısı olmayan, kendisi de saygıyı hak etmez.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

İnşallah 2024 seçimlerine yeni MKYK ile hazırlanacağız. Mevcut belediyelerimizi daha güçlü olarak elde tutmak ve İstanbul ve Ankara'yı daha güçlü güçlü bir belediyecilik ile tanıştırmak için durmak duraksamak yok. Unutmayın bizim bıraktığımız her boşluk muhalefetin yalanları ve iftiraları ile doldurulacaktır.

Muhalefet kadrolarının milletten kopuk, üretken değil çığırtkan tavrı sizleri şaşırtmasın. Bunlar hep böyleydi. Bugün de koltuklarını ve siyasi ikballerini korumaktan başka bir dertleri yok.

Rahmetli Menderes ülke ve millet için ne yaptıysa bunlara rağmen yaptı. Biz de kalkınma adımlarımı hep bunlara rağmen gerçekleştirdik. Önümüzdeki seçimlerde her şeyi olması gerektiği gibi yaparak sürprizi onlara yaşatmak istiyoruz.

YİNE YURTTAŞTAN FEDAKARLIK BEKLEDİ

(Enflasyon üzerine) Türkiye olarak biz de birden fazla faktörün üst üste gelmesiyle bu sorundan muzdarip durumdayız. Yeni yol ve yöntemlerle enflasyonun ve yol açtığı sıkıntıların üstesinden gelecek bir program uyguluyoruz.

Bu programın başarısı ancak davet kurumları yanında, üreticisinden toptancısına, parkendecisinden tüketicisine, çalışanından kendi adına alım satım yapanına kadar 85 milyonun tamamının fedakarlığı ve kararlılığı ile mümkündür.

Çok geniş bir alanda sorumluluk yüklendiğimizin farkındayız. Bunun için polemiklerden uzak duruyoruz. Son dönemde insanımızın canını en çok yakan hiç şüphesiz hayat pahalılığıdır. Enflasyondaki yüksek oranlı artışlar tüm dünyanın sorunudur. Yeni yol ve yöntemlerle enflasyonun ve yol açtığı sorunların üstesinden gelecek bir program hazırlıyoruz.

Emeklilerimizin yaşadıkları sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletmek için bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödenmesini kararlaştırdı. Hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin ücretlerinde yeni düzenlemeyi yılbaşında ayrıca yapacağız.

Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm devam ediyor. Bir an önce deprem bölgesindeki evler de tamamlanacak.

Irak ve Suriye unsurlarımızı taciz eden teröristlere nefes aldırmıyoruz. Operasyonlarımızı artırarak devam edeceğiz. Gerektiğinde kara unsurlarıyla tepelerindeyiz.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

İsrail topraklarındaki sivillerin öldürülmesine açıkça karşı çıkıyoruz. Aynı şekilde Gazze'deki masumların katledilmelerini asla kabul etmiyoruz. Savaşın da bir ahlakı var. Çatışmalarda bu ilke açıkla ihlal ediliyor.

"BU SAVAŞ DEĞİL KATLİAMDIR"

Bu savaş değil katliamdır. İsrail devlet gibi örgüt gibi davranırsa sonunda örgüt gibi muamele göreceğini unutmamalıdır. Sivil insanları öldürmek bir örgüt refleksidir. İsrail-Filistin arasındaki çatışmada sivillere hiçbir eylemi doğru bulmuyoruz. Mesele dünyanın haysiyet sorunudur. BM ve diğer kuruluşlar Filistin halkını tek başına bırakmıştır. İnsani yardımların kesilmesi gibi Filistin halkını topyekun cezalandırmayı amaçlayan fevri kararlardan herkes uzak durmalıdır.

"TARAFLARI İTİDALE ÇAĞIRIYORUZ"

Tarafları itidale çağırıyoruz. Bölgedeki savaşın bir an önce durmasını istiyoruz. Türkiye olarak arabuluculuk ve hakemlik dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Bölgeye barış ve huzur ancak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve bu devletin tüm dünya tarafından tanınması ile gelir."

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: Gerçek Gündem