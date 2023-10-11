İYİ Parti'de istifa depremi: 81 ilde aday çıkarma kararına tepki

İYİ Parti'de 81 ilde yerel seçimlerde aday gösterme kararının etkileri devam ediyor. Son olarak Elazığ'da 50'ye yakın kişi istifa etti.

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İYİ Parti'de istifa depremi: 81 ilde aday çıkarma kararına tepki

İYİ Parti’nin yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma kararının ardından, bazı teşkilatlarda istifalar sürüyor.

Son olarak İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler, merkez ilçe başkanı Aygün Akgül yönetim kurulu yönetimi ve Sivrice ilçe yönetimi olmak üzere 50’ye yakın kişi seçimlere tek başına girilme kararı sonrasında istifa etti.

Yapılan açıklamada, "İYİ Parti İl Başkanı olarak, yürüttüğümüz görevimizden gördüğümüz lüzum üzerine Merkez İlçe Başkanımız Aygün Akgül ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte istifa ediyoruz. Kamuoyuna duyurumuzdur” ifadeleri kullanıldı.

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