CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Meclis Başkanı Kurtulmuş'a ziyaret

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindeki partililer Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti.

Son Güncelleme:
><

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki partililer TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u makamında ziyaret etti.

Görüşmede, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumunun değerlendirilmesi bekleniyor.

Ziyaretin ardından basının karşısına geçen CHP lideri şu ifadeleri kullandı:

Sayın başkanla verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Düşüncelerimizi başkana aktardık. Soru örnergelerinden tutun Can Atalay’a kadar, düşündüğümüz, çözüm önerilerimizi de başkana aktardık.

Sayın başkan da dikkatle izledi. Ayrıca kendisine Anayasa değişikliği dolayısıyla da güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını kendisine takdim ettik. Umarım siyaset belli bir uzlaşma zemini içerisinde Türkiye’nin sorularını çözer.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Meclis Başkanı Kurtulmuş'a ziyaret - Resim : 1

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Numan Kurtulmuş AKP CHP Meclis
Son Güncelleme:
Yıllarca yanlış pişirmişiz! 40 yıllık aşçıdan sabun gibi köpüren kahve tarifi Yıllarca yanlış pişirmişiz! 40 yıllık aşçıdan sabun gibi köpüren kahve tarifi
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde flaş değişiklik! Karşı atağa geçecek Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde flaş değişiklik! Karşı atağa geçecek
Belediye başkanlığına adaylığını açıklamıştı: Hakan Peker, İYİ Parti'ye katıldı Belediye başkanlığına adaylığını açıklamıştı: Hakan Peker, İYİ Parti'ye katıldı
Akşener'den Konya'daki imama tepki: Derhal Gazze'ye gidip şehit olmasında yarar var Akşener'den o imama tepki: Derhal Gazze'ye gidip şehit olmasında yarar var
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası'nın bu kararı borsayı çökertecek: Ekonomist Muratoğlu tarih verdi! Merkez Bankası'nın bu kararı borsayı çökertecek: Ekonomist Muratoğlu tarih verdi!
IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih
Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor! Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor!
İslam Memiş, kiracılara müjdeyi verdi: Kiralık sosyal konutlar geliyor İslam Memiş, kiracılara müjdeyi verdi: Kiralık sosyal konutlar geliyor
Mumları hazırlayın: İstanbul'un 19 ilçesinde büyük elektrik kesintisi Mumları hazırlayın: İstanbul'un 19 ilçesinde büyük elektrik kesintisi