CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Meclis Başkanı Kurtulmuş'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki partililer TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u makamında ziyaret etti.

Görüşmede, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumunun değerlendirilmesi bekleniyor.

Ziyaretin ardından basının karşısına geçen CHP lideri şu ifadeleri kullandı:

Sayın başkanla verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Düşüncelerimizi başkana aktardık. Soru örnergelerinden tutun Can Atalay’a kadar, düşündüğümüz, çözüm önerilerimizi de başkana aktardık.

Sayın başkan da dikkatle izledi. Ayrıca kendisine Anayasa değişikliği dolayısıyla da güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını kendisine takdim ettik. Umarım siyaset belli bir uzlaşma zemini içerisinde Türkiye’nin sorularını çözer.