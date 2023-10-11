Akşener'den Konya'daki imama tepki: Derhal Gazze'ye gidip şehit olmasında yarar var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında gündemde yer alan konulara ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Bir defaya mahsus verileceği belirtilen, ancak çalışan emeklileri kapsamayan 5 bin TL'lik prim için konuşan Akşener, "Sadaka mı veriyorsunuz? Kendinize gelin. Milletimizin hiçbir ferdi geçim sıkıntısıyla ömür tüketmeyi hak etmiyor. Emekli maaşlarını derhal asgari ücret seviyesine çıkartın" ifadesini kullandı:

"2018 yılından bugüne kadar, emekli maaşı, yaklaşık 5 kat artmış. Peki, bu maaş ile geçinebilmeleri mümkün mü? Bir yandan kira, bir yandan elektrik, su, doğalgaz faturaları, diğer yandan da, temel giderlere, gıda harcamalarına, 7 bin 500 lira yetebilir mi. Elbette yetmez. Yetmiyor da. İktidar emekli maaşlarını, TÜİK’in, uydurma rakamlarına göre değil de, çarşının pazarın, gerçek fiyatlarına göre düzenleseydi şu anda, en düşük emekli maaşının, 13 bin lira civarında olması gerekiyordu."

Akşener, konuşmasında İsrail - Gazze hattındaki çatışmalara da değindi.

"Öncelikle, şunu söylemek isterim ki yıllardır İsrail’in sürdürdüğü, orantısız güç kullanımı, ve 'güçlüyüm, öyleyse haklıyım.' yaklaşımı Filistin'i günden güne, daha da daralan bir coğrafyaya sıkıştırdı. Ve ne yazık ki, bu sıkışmışlıktan barış yerine, huzur yerine, terör doğdu" diye konuşan İYİ Parti lideri, şöyle devam etti:

"Savaş kötüdür. Ancak savaşmanın, bir hukuku vardır. Eğer masumları öldürüyorsan bu savaş değil, terördür. Eğer kadınların, ırzına saldırıyorsan bu savaş değil, terördür. Eğer, asker veya sivil ayrımı yapmadan, saldırıyorsan bunun, meşru bir yanı olamaz, bu terördür. Yani, her şart ve ortamda, önce, terörün adını koymamız lazım. Eğer bunu yapmazsak, başka ülkelerin, PKK/YPG terör örgütünün, alçak eylemlerine gösterdiği, iki yüzlü tavra karşı durma meşruiyetimiz de azalır.

'EN BÜYÜK ZARARI FİLİSTİN HALKINA VERDİ'

Gazze’de yaşananlar terördür. Ve Hamas yapmış olduğu bu eylemler ile, Filistin halkının haklı mücadelesine, kara bir leke sürmüştür. 1967 sınırları çerçevesinde, bağımsız bir Filistin Devleti’nin, kurulma çabaları sürerken bölgenin istikrara kavuşması için, dünya kamuoyu destek verirken bu terör eylemi, en büyük zararı, Filistin halkına vermiştir. Ve nitekim, yıllardır uluslararası hukuku çiğneyen İsrail’i, bugün, dünya kamuoyu nazarında mağdur hâline getirmiştir.

'DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN SERGİLEDİĞİ DURUŞU DOĞRU BULUYORUZ'

Biz İYİ Parti olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da, Türkiye’nin, her şeyden önce, milli menfaatlerimiz çerçevesinde, hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda Dışişleri Bakanlığı’nın, bugüne kadar sergilemiş olduğu, sağduyulu ve dengeli duruşu, doğru buluyor en azından şu ana kadar, eski hatalardan ders çıkartılmış olmasından, memnuniyet duyuyoruz. Konuyu, uluslararası hukuk çerçevesinden değerlendiren ve bölgede barışın tesis edilmesini önceleyen, mevcut yaklaşımı, destekliyoruz."

Akşener, tezkereler konusundaki desteklerinin de süreceğini belirtti.

'DERHAL GAZZE'YE GİDİP ŞEHİT OLMASINDA YARAR VAR'

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Türk askerinin Gazze'ye gitmesi yönündeki çağrıları eleştirdikten sonra Konya'daki Tahir Büyükkörükcü Camii'nin imamı Seyfullah Akyiğit'in sözlerine tepki gösterdi.

Akyiğit, "Hatay depreminden sonra oradaki hoca kardeşlerimiz şöyle anlatıyorlar; 3-5 hafta geçti, ölümleri yıkılıyor, cenazeler kokmaya başladı. İçlerinden bir tanesi mis gibi kokuyor. Araştırdık, Suriyeli bir kardeşimizmiş" demişti.

Akşener, şu ifadeleri kullandı.

"Hatay'da cenaze yıkarken Suriyeli bir kardeşimizin 'naaşının' mis gibi koktuğunu, buna karşı depremde vefat etmiş bir Türkün 'cenazesinin', 'cesedinin' çok pis koktuğunu söyleyen kişinin derhal Gazze'ye gidip şehit olmasında büyük yarar var."

Diyanet İşleri Başkanlığı da Akyiğit hakkında inceleme başlatmıştı.