Erdoğan duyurdu: AKP'nin İstanbul adayını açıklayacağı tarih resmen belli oldu!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayacaklarını söyledi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde basına yaptığı açıklamalarda İstanbul adayını Pazar günü açıklayacaklarını duyurdu.

Erdoğan açıklamalarında "İstanbul adayını Pazar günü duyacaksınız. Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız. Bizim yapacağımız açıklamalarda A’dan Z’ye hepsi sürprizdir hem de kazanma azmimizin göstergesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Pazar günü kaç aday açıklanır?" sorusunun da sorulduğu Erdoğan, "Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız" diye konuştu.

ANKARA ADAYI DA SORULDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı hakkında gelen soruya da yanıt veren Erdoğan, "Onu da Ankara'da açıklayacağız" dedi.

Erdoğan, ayrıca seçim beyannamesinin de 15 Ocak'ta İstanbul'da açıklanacağını bildirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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