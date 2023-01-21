Erdoğan, Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nın açılacağı tarihi duyurdu
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nın açılacağı tarihi duyurdu. Erdoğan, "Bandırma-Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattını 2025 yılında hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da, toplu açılış töreninde konuştu.
"Bandırma-Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattını 2025 yılında hizmete açmayı planlıyoruz" diyen Erdoğan, "TOGG'a ev sahipliği yapan Bursa'ya 8 organize sanayi bölgesi kazandırdık. Uludağ Alan Başkanlığı'nı kurarak bu bölgemizin hak ettiği biçimde korunmasını sağladık" dedi.
KURAKLIK SORUNU
Kuraklık sorununa ilişkin konuşan Erdoğan, "Malum kuraklık var soruyorlar çare ne? Çare barajdır, baraj" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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