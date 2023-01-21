İmamoğlu'ndan İsveç'e tepki: Akıl dışıdır

İsveç'in Linköping kentinde Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sosyal medya hesabından tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Son günlerde yurtdışı kaynaklı, Türkiye’ye ve iktidara yönelik aleyhte eleştirileri takip ediyorum. Her seçim öncesi, dozu yüksek bu çıkışlar toplumumuzu rahatsız ettiği gibi fayda sağladığı kişi ve kurumlar da bellidir" dedi.

"AKIL DIŞIDIR"

İmamoğlı, "Bugün İsveç’te Türk Büyükelçiliği önünde yapılacağı belirtilen eylem de akıl dışıdır. Türkiye’nin tüm İslam ülkeleriyle birlikte bu talihsiz eylemin, gerçekleşmemesi yönünde güçlü irade göstermesi önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem