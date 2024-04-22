Erdoğan Bağdat'ta: Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında 'Kalkınma Yolu' mutabakat zaptı imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Bağdat'a gitti ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi. Hükümet Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından çeşitli alanlarda 26 anlaşma imzalandı, bunlar arasında "Kalkınma Yolu Projesi" de bulunuyordu.

İki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Sudani, Kalkınma Yolu Projesi'nin bölge halkları arasında bir köprü vazifesi göreceğini ve güvenlik ile istikrara katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Irak topraklarının komşulara karşı kötü niyetle kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ziyaretin Türkiye-Irak ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağını ifade ederek, imzalanan anlaşmaların stratejik bir yol haritası oluşturduğunu belirtti. Güvenlik, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji gibi birçok alanda işbirliği konularının ele alındığını ve ticaret hacminin arttırılması için adımlar atılacağını dile getirdi. Ayrıca, su konusunda Irak'ın yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını ve su alanındaki işbirliğini daha ileriye taşıyacaklarını belirtti. Gazze'deki durum ve bölgedeki gerilim konularına da değinen Erdoğan, Irak'ın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye, Irak, Katar ve BAE Arasında 'Kalkınma Yolu' Mutabakat Zaptı İmzalandı

Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani himayesinde Irak, Türkiye, Katar ve BAE arasında, Kalkınma Yolu Projesi'nde işbirliğine ilişkin 4'lü mutabakat zaptı imzalandı.

Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda imzalanan mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani himayesinde gerçekleşti.