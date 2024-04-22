Mehmet Özhaseki'den Özgür Özel'in eleştirilerine yanıt: Sözde genel başkan...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de katıldığı bir programda “Her tarafı yemyeşil, zümrüt gibi olan Anadolu coğrafyasını adeta talan ettik. Ağaçlarımızı yok ettik, ormanlarımızı da kel hale getirdik. Şimdi yeniden bir seferberlik başlatıyoruz” demişti.

"Ağaçlarımızı yok ettik, ormanlarımızı da kel hale getirdik" sözlerine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sizin yüzünüzden tabii ki. Birçok şehrin yüzde 65’i maden alanı olarak işaretlendi. Ülkenin varlıkları elbette çıkarılsın ama en vahşi madencilik yöntemleriyle altın çıkarılıyor siyanürle arındırılıyor; posası bize kalıyor. Kaz Dağları ortada, Akbelen ortada… Eskiden kayda alınmayan ormanlar kayda alındığı için, gerçekte kayıtta olmayanlar kayıt altına alınıyor, kayıtta olanlar da talan ediliyor. Bu yüzden ormanlar azalmıyor gibi görünüyor.”

ÖZHASEKİ'DEN YANIT: SÖZDE GENEL BAŞKAN

Özgür Özel'in şahsı hakkındaki eleştirilerine yanıt veren Özhaseki, şunları söyledi:

"Her zaman olduğu gibi biz hizmet ederken; genel başkanı değişse de zihniyeti değişmeyen CHP ise yine güzel işleri eleştirmeye devam ediyor. Sözde genel başkan, bizim yeşil hassasiyetimizi sorgulamaya kalkıyor. Demagoji yapmayın! Sözde çevrecilerin, sahte doğaseverlerin, iklim değişikliği diye bir derdi olmayanların; çöp, çukur ve çamur ile anılanların bizi anlaması mümkün değildir."

Kaynak: Gerçek Gündem