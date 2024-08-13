Erbakan'dan 'Transfer' Suçlaması: 'Belediye Başkanlarımız AKP'nin Siyasi Şantajında'

Birçok belediye başkanı ve 2 milletvekilinin AKP'ye katılacağı gündeme gelirken, Yeniden Refah lideri Erbakan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Erbakan, konuya ilişkin açıklamasında, AKP'yi siyasi şantajla belediye başkanlarını transfer etmeye çalışmakla suçladı.

Son Güncelleme:
Erbakan'dan 'Transfer' Suçlaması: 'Belediye Başkanlarımız AKP'nin Siyasi Şantajında'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP’nin siyasi şantajla belediye başkanlarını transfer etmeye çalıştığını öne sürdü.

Erbakan açıklamasında, "AK Parti, Yeniden Refah Partili belediye başkanlarımızı siyasi şantajla AK Parti’ye transfer etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Erbakan sosyal medyadan yayımladığı açıklamasında, “İktidarın gücünü elinde bulunduranlar Yeniden Refah Partimizden seçilen belediye başkanlarımıza, kamu gücünü kullanarak hizmet yaptırmayacaklarını göstererek, hizmetlerin yapılması için gerekli imkanları, belediye başkanlarımızın partimizden istifa ederek kendi saflarına geçmesi karşılığında vereceklerini ima ve ifade etmektedirler” diye yazdı.

Erbakan açıklamasının devamında çok sert ifadeler kullanırken şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partili belediye başkanlarımızın faaliyetlerini engelleyerek onları hizmet edemez hale getirmek, siyasi şantajla başkanlarımızı AK Parti’ye transfer etmeye çalışarak milletimizin 31 Mart’ta ortaya koyduğu iradeyi hiçe saymak, ne siyasi ne de ahlaki bakımdan uygun bir davranış değildir.

Bu noktada milletin tercihini, iradesini yok sayarak, şahsi ikbal , menfaat ve konforları uğruna saf değiştirenleri de milletimiz elbette ki affetmeyecektir.

Bu gibi siyasi operasyonlar, milletimizin büyük teveccühüne mazhar olan, her ay üye kayıt rekorları kırarak emin adımlarla hedefe doğru ilerleyen, Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisi Yeniden Refah Partimizin yükselişini asla durduramayacaktır.”

HAMZA DAĞ YENİ KATILIMLARI DOĞRULAMIŞTI

Son günlerde kamuoyunda AKP’ye geçecek milletvekilleri ve belediye başkanları gündemden düşmezken, AKP’li Hamza Dağ da “AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Sayı olarak artma ihtimali var. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla ilçe ve belde belediye başkanı noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak 2 var. Bugün içinde bazı görüşmeler var” açıklamasını yapmıştı.

AKP Resmen Duyurdu: 2 Vekil, 15 Belediye Başkanı Partiye GeçiyorAKP Resmen Duyurdu: 2 Vekil, 15 Belediye Başkanı Partiye GeçiyorSiyaset

Etiketler
AKP Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan transfer
Son Güncelleme:
20 Gün Arayla İkinci Zam: Fiyatı Şahlandı Gidiyor 20 Gün Arayla İkinci Zam: Fiyatı Şahlandı
Davutoğlu AKP'ye Katılacakları İddiasına Ateş Püskürdü: 'Bunların Utanması da Yok, Mitomanilere Ayıracak Vaktim Yok' 'Bunların Utanması da Yok!'
Manisa FK'nın Kullandığı Su Kaçak Çıktı! Manisa FK'nın Kullandığı Su Kaçak Çıktı!
Ağustos Ayında Çiçeklerine Su Yerine Bunu Verin Daha İyi Gelişiyorlar Ağustos Ayında Çiçeklerine Su Yerine Bunu Verin Daha İyi Gelişiyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Zengin Voleybolcuları ve Servetleri Açıklandı: Listede 2 Türk Yıldız Bulunuyor Dünyanın En Zengin Voleybolcuları ve Servetleri Açıklandı: Listede 2 Türk Yıldız Bulunuyor
Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak İlk Zam Belli Oldu: Yüzde 40 Zam Geldi Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak İlk Zam Belli Oldu: Yüzde 40 Zam Geldi
Türkiye'nin Ünlü Gıda Firması İflas Etti: Marketlerden Tek Tek Kaldırılıyor Türkiye'nin Ünlü Gıda Firması İflas Etti: Marketlerden Tek Tek Kaldırılıyor
Etin Tahtını Sarstı, Mangalın Yeni Kralı Oldu: Hem Lezzet Hem Protein Deposu Etin Tahtını Sarstı, Mangalın Yeni Kralı Oldu: Hem Lezzet Hem Protein Deposu
AKP Resmen Duyurdu: 2 Vekil, 15 Belediye Başkanı Partiye Geçiyor 2 Vekil, 15 Belediye Başkanı Partiye Geçiyor