Manisa FK'nın Kullandığı Su Kaçak Çıktı!

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, geçen günlerde Manisa Futbol Kulübü'nün (Manisa FK) MASKİ personelinin, takım antrenman yaparken su sayaçlarını söktüğü iddiasına yanıt verdi. MASKİ’den yapılan açıklamada, teknik incelemeler sonucunda kulübün kaçak su kullandığı tespit edildiği ve yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.