Davutoğlu AKP'ye Katılacakları İddiasına Ateş Püskürdü: 'Bunların Utanması da Yok, Mitomanilere Ayıracak Vaktim Yok'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi.

İki lider görüşmenin ardından basının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

'TBMM ZOR DURUMDA BIRAKILDI'

Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cuma günü yapılacak olan Genel Kurul’da tavrımız açık ve nettir. Yani gasp edilen bir hak var ortada. Yanlış uygulamadan kaynaklı olumsuz sonuçlar var, yanlış sonuçlar var. Sürecin doğru yönetilmediğine dair de ortak bir kanaat var. Can Atalay’ın milletvekilliği ile alakalı olarak. Ama sürecin doğru yönetilmesi lazım. TBMM de yanlış uygulara adım attı.

AYM’nin ihlal kararlarına yerel mahkemelerin uymak yükümlülüğü var. İhlal kararlarına birinci derece mahkemeler bakıyor. Ama biliyorsunuz TBMM’ye gelen ve TBMM Başkanlığı tarafından okutulan karar ilk derece mahkemesinin değil Yargıtay’ın kararı. Dolayısıyla burada bir usulsüzlük yapılmış oldu. Karar vermeyip Yargıtay’a göndermiş ilk derece mahkemesi. AYM’nin kararını bile değerlendirmemiş. O da TBMM Başkanlığına göndermiş. Böyle bir durum söz konusu olunca, dosya önce Adalet Bakanlığı’na gider, ondan sonra Cumhurbaşkanlığına gider ve Cumhurbaşkanlığından bir tezkereyle TBMM’ye gönderilir.

TBMM’de okutulan bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi yok. Dolayısıyla işler külliyen yanlış işler. Meclis Başkanlığı Yargıtay’ın kararını okutarak aynı zamanda TBMM’yi de zor durumda bırakıyor.

Aymaz bir durum söz konusudur. Can Atalay Meclis'te yemin edip o sıralarda oturmalıdır. Bu zamana kadar uygulanan yanlış kararlara son verilip hakkın teslim edilmesi gerekiyor.

'ERDOĞAN İLE GÖRÜŞ AYRILIKLARIMIZ VAR'

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Davutoğlu ise, Gelecek Partisi’nin AKP’ye katılacağı iddialarına çok sert tepki gösterdi.

Davutoğlu, “AK Parti bana hiç de uzak değil. O geniş muhafazakarların tedirginliğini çok iyi görüyorum ve ne gerekiyorsa yaparım. Erdoğan ile ciddi görüş ayrılıklarımız olduğu için yollarımız ayrıldı. AK Parti kitlelerinin içindeyiz çok büyük memnunsuzluk ve heyecansızlık var” dedi.

'MİTOMANİLERE AYIRACAK VAKTİM YOK'

Davutoğlu'nun açıklamalarından ne çıkanlar şöyle:

Hukuki hiyerarşi yok. Hukuk siyaset üzerinde baskı aracı olarak kullanılmaya başlandı. Hukuk belli kesimin elinde keskin bir kılıç haline gelirse işlemez.

Mitomani sürekli yalan söyleyerek karakterini yalana uyarlayan kişi demek. 1 senedir hala aynı yalan haber. Bunların utanması da yok. Mitomanilere ayıracak vaktim yok. Hiçbir yere gitmiyoruz yolumuza devam ediyoruz.

AK Parti ile ilişkimiz nedir açıklayacağım. AK Parti bana hiç de uzak değil. O geniş muhafazakarların tedirginliğini çok iyi görüyorum ve ne gerekiyorsa yaparım. Erdoğan ile ciddi görüş ayrılıklarımız olduğu için yollarımız ayrıldı. AK Parti kitlelerinin içindeyiz çok büyük memnunsuzluk ve heyecansızlık var.