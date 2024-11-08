En Son 2015'te Yapılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '10 Kasım' Kararı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında, pazar günü Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri ve programlar düzenlenecek. 10 Kasım Pazar günü Anıtkabir ziyareti sonrası Çankaya Köşkü’nde Atatürk Müzesi’nin açılışı yapılacak.

KABİNE ÇANKAYA'DA TOPLANACAK

Yeni Şafak'tan Lokman Özdemir'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Atatürk Tarih Kurumu'ndaki anmaya katılacak. Ardından da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de bu haftanın önemine atıfta bulunmak için her zamanki mekanı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değil, eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

EN SON 2015'TE YAPILMIŞTI

Kabine toplantısı kararı Erdoğan başkanlığında ilk kez, başbakanlık makamının kapatılmasından bu yana Çankaya'da toplanmış olacak. Külliyenin kullanıma açılmasıyla başbakanlık makamına devredilen Çankaya Köşkü en son 2015 yılında bakanlar kuruluna ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: Yeni Şafak