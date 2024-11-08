En Son 2015'te Yapılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '10 Kasım' Kararı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri çerçevesinde Türkiye genelinde birçok anma programı düzenlenecek. Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak olan etkinlikler, Çankaya Köşkü'nde Atatürk Müzesi'nin açılışıyla devam edecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de Çankaya Köşkü'nde toplanacak. Bu toplantı, Çankaya Köşkü’nde 2015 yılından sonra yapılacak ilk kabine toplantısı olacak.

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En Son 2015'te Yapılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '10 Kasım' Kararı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında, pazar günü Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri ve programlar düzenlenecek. 10 Kasım Pazar günü Anıtkabir ziyareti sonrası Çankaya Köşkü’nde Atatürk Müzesi’nin açılışı yapılacak.

En Son 2015'te Yapılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '10 Kasım' Kararı - Resim : 1

KABİNE ÇANKAYA'DA TOPLANACAK

Yeni Şafak'tan Lokman Özdemir'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Atatürk Tarih Kurumu'ndaki anmaya katılacak. Ardından da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de bu haftanın önemine atıfta bulunmak için her zamanki mekanı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değil, eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

En Son 2015'te Yapılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '10 Kasım' Kararı - Resim : 2

EN SON 2015'TE YAPILMIŞTI

Kabine toplantısı kararı Erdoğan başkanlığında ilk kez, başbakanlık makamının kapatılmasından bu yana Çankaya'da toplanmış olacak. Külliyenin kullanıma açılmasıyla başbakanlık makamına devredilen Çankaya Köşkü en son 2015 yılında bakanlar kuruluna ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: Yeni Şafak

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım
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