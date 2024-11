AKP'li Vekilin Teklifine AKP'den Veto: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

TBMM İçişleri Komisyonu'nunda AKP'nin engelli Erzincan Milletvekili Serkan Bayram'ın önerisi üzerine engelli yurttaşlara kaymakam olma yolunu açacak dahiliye kanunu görüşüldü. Serkan Bayram, "Benim partimin Grup Başkanı bir türlü buna rıza vermedi. Buradan davet ediyorum, insanlık için, adalet için, barış için, onur için, buradan kendi partimin grup başkanına çağrıda bulunuyorum, komisyon orada yazıyı bekliyor" dedi.

Bayram, engellilerin kaymakam olmasını önleyen yasanın değiştirilmesini istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

“Bir parmak, 50 yıllık hayat. Hayatımız mücadeleyle geçti. Hakim olamadık, geldik vekil olduk. Milletimizin desteği, Meclisteki bütün parlamentodaki vekillerimizin desteği ve Cumhurbaşkanımızın da riyasetiyle bu yasayı değiştirdik. Şu anda iki gözü görmeyen kardeşim hakim oldu. Kolu olmayan hakim oldu. İnsanlık kazandı. İnsanlık onuruna aykırı olan düzenlemeleri değiştiriyoruz. Şu anda da Meclisimizin gündeminde olan ve bu saatlerde de İçişleri Komisyonumuzda görüşülmekte olan, 1700 sayılı Dahiliye Kanunu var. Bu kanun 1930 yılında çıkan bir kanun. Kaymakamların özlük şartlarını düzenleyen bir kanun. Bu kanuna göre, engelliler kaymakam olamıyor. Vay efendim, affedersiniz, eşek sırtında gezebilecek, mealini söylüyorum, her iklim koşulunda çalışabilecek... Böyle insan onuruna aykırı bir kanun.

Gelin bunu hep beraber değiştirelim dedim. Nasıl hakimlikte yaptık, kaymakamlıkta da yapalım. Zaten kaymakamlıkta bunun önü açılınca, yazılıyı kazanıyor, mülakata giriyor, değerlendiriyor komisyonlar, ona göre karar veriliyor.

'HERKES YANIMIZDA OLDU'

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılı aramızda engelli kaymakamımızı, valimizi, bakanımızı, büyükelçimizi göreceğimiz bir yüzyıl olacaktır. Kurucu liderimiz Atamızın çizmiş olduğu muasır medeniyet seviyesine de bu şekilde ulaşacağız. Dünyanın her yerine gittim, gala yaptım, ülkemi tanıttım, İngiltere, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi her yerde bulundum. Bulunmaya da da devam ediyorum. İşte ‘Gelin bu kaymakamlık yasasını da her beraber değiştirelim’ dedim. İçişleri Komisyonu, komisyon başkanımız Süleyman Soylu başkanlığında toplandı. Sağ olsun benim bu önerime Süleyman Soylu destek verdi. İçişleri Bakan Yardımcımız Bülent Turan destek verdi. Bir yıldır da her yerde anlatıyorum, bugüne kadar bütün partiler, vekillerimiz, gruplarımız yanımızda oldular.

'PARTİMİN GRUP BAŞKANI BİR TÜRLÜ RIZA VERMEDİ'

Ama bazı şeyler beni çok üzüyor. Benim partimin Grup Başkanı bir türlü buna rıza vermedi. Buradan davet ediyorum, insanlık için, adalet için, barış için, onur için, buradan kendi partimin grup başkanına çağrıda bulunuyorum, komisyon orada yazıyı bekliyor. Engellilerin kaymakam olmasının önündeki engelli kaldıran yazıyı bekliyor, Komisyon bekliyor. Benim Parti Grup Başkanı yazıyı vermesi gerekiyor. Bütün parti gruplarımız da bütün vekiller de destek veriyor. Bu, tarihi bir sorumluluktur. Dahiliye Kanunundaki bu maddenin değişmesi insanlık onuru için önemlidir. Hangi dönemde yaşıyoruz, Türkiye yüzyılı diyoruz yapay zeka ile dünyayı yönetiyor insanlar.

'ALLAH'A HAVALE EDİYORUM'

Dünyada devletler elle ayakla değil, gönülle, düşünceyle, beyinle yönetilir. Bu sebeple insanlık için, adalet için, bu engelli kardeşlerimin kaymakam olması yönündeki yasa değişikliğinin benim Grup Başkanım Sayın Abdullah Güler’den onayını bekliyoruz. Aksi takdirde onu Rabb’ime, aziz milletime ve 10 milyon engelli kardeşime havale ediyorum.”

Kaynak: ANKA