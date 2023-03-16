Emek ve Özgürlük İttifakı yol haritasını belirmek için toplanıyor

Emek ve Özgürlük İttifakı seçimlerdeki yol haritasını belirmek için toplanıyor. Toplantı saat 11:00'de HDP Genel Merkezi'nde yapılacak.

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Emek ve Özgürlük İttifakı yol haritasını belirmek için toplanıyor

Halkların Demokratik Partisi, Emek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Toplumsal Özgürlük Platformu ve Sosyalist Meclisler Federasyonu bugün yapacakları ittifak toplantısında seçimlere ilişkin yol haritasını netleştirecek.

TİP'TEN AÇIKLAMA

Toplantıya ilişkin açıklama yapan TİP, şu ifadeleri kullandı:

Emek ve Özgürlük İttifakı bileşeni siyasi parti ve mücadele kurumlarının başkanlarının, eş başkanlarının ve sözcülerinin bir araya gelerek bugün HDP Genel Merkezi’nde saat 11.00’de yapacağı toplantıya TİP adına Genel Başkan Erkan Baş, Sözcü Sera Kadıgil ve Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün katılacaktır. Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

DOĞAN ERGÜN: İTTİFAK UFAK HESAPLARLA DAĞILMAZ

Türkiye İşçi Partisi MYK Üyesi Doğan Ergün'den ise toplantı öncesi dikkat çeken bir açıklama geldi. Ergün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İttifak kolay kurulmadı ufak hesaplarla da dağılmaz. Daha çok yolumuz, büyük iddialarımız var. El ele vererek bu Saray rejimini tarihin çöplüğüne göndereceğiz." diye yazdı. 

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