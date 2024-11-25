Ekrem İmamoğlu İl Başkanları Toplantısında Konuştu: Bu Akıl 200 Yıl Geçse Yine Çözemez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanları Toplantısı'nda bir konuşma gerçekleştirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- İktidarın ekonomiyi düzelteceğine inanan tek bir vatandaş görmedim. Ya bize olan umutlarını anlatıyorlar, ya da eksiğimiz varsa bizi uyarıyor. Kendi aranızda nifaka izin vermeyin diyorlar.

"BU AKIL 200 YIL GEÇSE MİLLETİN SORUNUNU ÇÖZEMEZ"

22 yılda bu milletin sorununu çözemeyen bu akıl 200 yıl geçse gene çözemez. Hatta her seferinde insanlarımızı perişan eder. Hatta gerçekten bu ülkenin bölünmesine yol açacak tahribatı yüksek bir sonuca doğru bu ülkeyi taşıyabilirler.

Milletimiz bu gerçeği görüyor ve bize “Bu iktidardan bize hayır yok ama acaba size güvenebilir miyiz?” diye soruyor. Bu yetkiyi ilk fırsatta bize vermek istiyor. Milletin bu talebini, bize duyulan bu talebi artırmak hepimizin boynunun borcu.

Kendi içinde fikir tartışmaları yaşayan ama asla yol arkadaşlığı duygusunu yitirmeyen, dayanışma kültürü güçlü bir aile olduğumuz hissettirdiğimizde bu millet bize oy vermeye hazır ve nazırdır. Bunları yapmazsak milletin umutlarını net olarak boşa çıkartırız.

"SEÇİMİ KAYBEDERSEK BİZLER KAYBEDERİZ"

Ülke öyle ağır şartlar altındaki önümüzdeki seçimi iktidarın kazanamayacağını hepimizin aklına sokması lazım. Bundan sonraki seçimi kaybedeceksek bizler kaybederiz. Kaybetmemizin tek sebebi vardır, basiretsizliğimiz, beceriksizliğimiz, tembelliğimiz olabilir.

Halbuki CHP’nin her ferdi çalışkanlığı erdemi ve adaletiyle öne çıkar ve çıkmalıdır. Cumhuriyetimizin 101’inci yılda ülkemizin özgürlüğünü, bağımsızlığını ilk günde kazandığı korunması ve geliştirilmesi için CHP’nin sorumluğu devam etmektedir.

"MİLLETE MEYDAN OKUYORLAR"

Milletin iradesinin üstünde irade tanımadık, tanımayacağız. İktidar millettin seçtiği belediye başkanlarına karşı açılan siyasi davalarla, kayyım uygulamalarıyla açıkça millete meydan okumaktadır. Hem de bir avuç insanla, pervasızca. Atadığı kayyımlar göğsünü gere gere sanki bir seçim kazanmışcasına 86 milyon insana meydana okumaktadır. Bu meydan bugün Esenyurt’ta okunur, yarın vatanın başka bir sathında. Çünkü tek amaçları var koltuk sevdası, başka dertleri yok. O yüzden kayyım uygulamalarına karşı direncinizi ve duruşunuzu yükseltin.

"TEK AMAÇLARI MİLLETİN İRADESİNİ GASP ETMEK"

Önümüzdeki seçimlerde tecelli edecek millet iradesini dahi bugünden engellemeye çalışmaktadırlar. Açılan davalarla, insanlarımızı siyasi yasaklı hale getirmekle, davaları dahil olmakla, hakimini değiştirmekle, davaya bir gün kala savcısının raporlu olmasına varıncaya kadar zaman kazanmaya yönelik adımlarda görüyoruz ki tek amaçları var milletin iradesini gasp etmek.

"BİREYSEL İHTİRAS VE ÇIKARLARA ASLA İZİN VERMEYİN"

Çok çalışmalıyız, milletin huzuruna nitelikli şekilde çıkmalıyız. Milletin kararının geçerli olduğunu bu ülkeye tekrar ispat etmeliyiz. Bireysel ihtiras ve çıkarlara asla izin vermeyin. Hata varsa kendi içimizde çözüm bulmalıyız. Esenyurt’a vermiş olduğunuz katkı ve destek için yürekten teşekkür ediyorum.

Kaynak: Gerçek Gündem